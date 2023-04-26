Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 26.04.2023 (обновлено: 18:02 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/norvegiya-1867945206.html
Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами
Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами - РИА Новости, 26.04.2023
Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами
Посольство России в Осло отвергло утверждения о связях со спецслужбами генконсула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило: дипломат занимается "нормальной... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:51
2023-04-26T18:02
в мире
россия
шпицберген
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800848967_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b0ca3542e6c064eed4a2c8779c9703b8.jpg
ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости. Посольство России в Осло отвергло утверждения о связях со спецслужбами генконсула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило: дипломат занимается "нормальной консульской работой".В среду крупнейшая норвежская телерадиокомпания NRK голословно обвинила Чемерило в связях с якобы "военной разведкой", при этом не приведя никаких доказательств, сам консул отверг в заявлении ТВ все эти обвинения."Касательно генерального консула России на Шпицбергене, то до приезда туда он длительное время являлся сотрудником МИД России, много лет проработал в консульском департаменте, где зарекомендовал себя как настоящий профессионал. В генконсульстве он занимается нормальной дипломатической и консульской работой, так же, как и его предшественники", - говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20230425/vysylka-1867707811.html
россия
шпицберген
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800848967_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_581fb301ae486413af105e83a4126ce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, шпицберген, норвегия
В мире, Россия, Шпицберген, Норвегия
Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами

Посольство в Осло: генконсул Чемерило занимается нормальной консульской работой

CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / Mining community of Barentsburg, originally from early 1930s. Spitsbergen, NorwayРоссийский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / Mining community of Barentsburg, originally from early 1930s. Spitsbergen, Norway
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости. Посольство России в Осло отвергло утверждения о связях со спецслужбами генконсула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило: дипломат занимается "нормальной консульской работой".
В среду крупнейшая норвежская телерадиокомпания NRK голословно обвинила Чемерило в связях с якобы "военной разведкой", при этом не приведя никаких доказательств, сам консул отверг в заявлении ТВ все эти обвинения.
"Касательно генерального консула России на Шпицбергене, то до приезда туда он длительное время являлся сотрудником МИД России, много лет проработал в консульском департаменте, где зарекомендовал себя как настоящий профессионал. В генконсульстве он занимается нормальной дипломатической и консульской работой, так же, как и его предшественники", - говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
МИД Швеции объяснил причину высылки пятерых российских дипломатов
25 апреля, 18:59
 
В миреРоссияШпицбергенНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала