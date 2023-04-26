https://ria.ru/20230426/norvegiya-1867945206.html
Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами
Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами - РИА Новости, 26.04.2023
Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами
Посольство России в Осло отвергло утверждения о связях со спецслужбами генконсула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило: дипломат занимается "нормальной... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:51
2023-04-26T17:51
2023-04-26T18:02
в мире
россия
шпицберген
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800848967_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b0ca3542e6c064eed4a2c8779c9703b8.jpg
ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости. Посольство России в Осло отвергло утверждения о связях со спецслужбами генконсула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило: дипломат занимается "нормальной консульской работой".В среду крупнейшая норвежская телерадиокомпания NRK голословно обвинила Чемерило в связях с якобы "военной разведкой", при этом не приведя никаких доказательств, сам консул отверг в заявлении ТВ все эти обвинения."Касательно генерального консула России на Шпицбергене, то до приезда туда он длительное время являлся сотрудником МИД России, много лет проработал в консульском департаменте, где зарекомендовал себя как настоящий профессионал. В генконсульстве он занимается нормальной дипломатической и консульской работой, так же, как и его предшественники", - говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20230425/vysylka-1867707811.html
россия
шпицберген
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800848967_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_581fb301ae486413af105e83a4126ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, шпицберген, норвегия
В мире, Россия, Шпицберген, Норвегия
Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами
Посольство в Осло: генконсул Чемерило занимается нормальной консульской работой
ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости.
Посольство России в Осло отвергло
утверждения о связях со спецслужбами генконсула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило: дипломат занимается "нормальной консульской работой".
В среду крупнейшая норвежская телерадиокомпания NRK голословно обвинила Чемерило в связях с якобы "военной разведкой", при этом не приведя никаких доказательств, сам консул отверг в заявлении ТВ все эти обвинения.
"Касательно генерального консула России на Шпицбергене, то до приезда туда он длительное время являлся сотрудником МИД России, много лет проработал в консульском департаменте, где зарекомендовал себя как настоящий профессионал. В генконсульстве он занимается нормальной дипломатической и консульской работой, так же, как и его предшественники", - говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.
МИД Швеции объяснил причину высылки пятерых российских дипломатов