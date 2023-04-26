https://ria.ru/20230426/norvegiya-1867945206.html

Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами

Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами - РИА Новости, 26.04.2023

Посольство в Осло отвергло заявления о связи генконсула со спецслужбами

Посольство России в Осло отвергло утверждения о связях со спецслужбами генконсула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило: дипломат занимается "нормальной... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:51

2023-04-26T17:51

2023-04-26T18:02

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россия

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норвегия

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ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости. Посольство России в Осло отвергло утверждения о связях со спецслужбами генконсула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило: дипломат занимается "нормальной консульской работой".В среду крупнейшая норвежская телерадиокомпания NRK голословно обвинила Чемерило в связях с якобы "военной разведкой", при этом не приведя никаких доказательств, сам консул отверг в заявлении ТВ все эти обвинения."Касательно генерального консула России на Шпицбергене, то до приезда туда он длительное время являлся сотрудником МИД России, много лет проработал в консульском департаменте, где зарекомендовал себя как настоящий профессионал. В генконсульстве он занимается нормальной дипломатической и консульской работой, так же, как и его предшественники", - говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20230425/vysylka-1867707811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, шпицберген, норвегия