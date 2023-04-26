https://ria.ru/20230426/navalnyy-1867827994.html
Навальный заявил о новом деле против него
Навальный заявил о новом деле против него - РИА Новости, 26.04.2023
Навальный заявил о новом деле против него
Следователи возбудили новое уголовное дело о терроризме против Алексея Навального, заявил сам подозреваемый во время судебного заседания. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:25
2023-04-26T12:25
2023-04-26T12:31
происшествия
россия
алексей навальный
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Следователи возбудили новое уголовное дело о терроризме против Алексея Навального, заявил сам подозреваемый во время судебного заседания.При этом подсудимый добавил, что по рассматриваемому сейчас делу о создании экстремистского сообщества он может получить до 30 лет колонии.Басманный суд сегодня рассматривает вопрос об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела, которое составляет 196 томов. По просьбе следователя заседание пройдет в закрытом режиме. Подсудимый участвует в нем по видеосвязи из колонии.Ранее адвокат Вадим Кобзев сообщал, что Навальному вменяют экстремизм, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма. В январе Росфинмониторинг внес его, Любовь Соболь* и некоторых других сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"** в перечень террористов и экстремистов.Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20230302/poputchiki-1855503993.html
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происшествия, россия, алексей навальный
Происшествия, Россия, Алексей Навальный
Навальный заявил о новом деле против него
Алексей Навальный заявил о новом деле против него о терроризме, его рассмотрит военный суд
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Следователи возбудили новое уголовное дело о терроризме против Алексея Навального, заявил сам подозреваемый во время судебного заседания.
«
"Дело будет рассматривать военный суд. Там мне грозит уже пожизненное", — сказал он.
При этом подсудимый добавил, что по рассматриваемому сейчас делу о создании экстремистского сообщества он может получить до 30 лет колонии.
Басманный суд сегодня рассматривает вопрос об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела, которое составляет 196 томов. По просьбе следователя заседание пройдет в закрытом режиме. Подсудимый участвует в нем по видеосвязи из колонии.
Бывшего полицейского осудили за передачу сведений о попутчиках Навального
Ранее адвокат Вадим Кобзев
сообщал, что Навальному вменяют экстремизм, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма. В январе Росфинмониторинг
внес его, Любовь Соболь
* и некоторых других сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией
"** в перечень террористов и экстремистов.
Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иноагента.
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