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Победителей конкурса "Учитель года" наградят на Останкинской телебашне
Победителей конкурса "Учитель года" наградят на Останкинской телебашне - РИА Новости, 26.04.2023
Победителей конкурса "Учитель года" наградят на Останкинской телебашне
Победителей конкурса "Учитель года России" наградят на Останкинской телебашне, также в рамках Большой учительской недели, которая в 2023 году пройдет со 2 по 8... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:10
2023-04-26T11:10
2023-04-26T11:10
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Победителей конкурса "Учитель года России" наградят на Останкинской телебашне, также в рамках Большой учительской недели, которая в 2023 году пройдет со 2 по 8 октября, в Останкино пройдут торжественные мероприятия, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "По уже сложившейся традиции в рамках Большой учительской недели, которая состоится 2–8 октября 2023 года, планируется организовать торжественные мероприятия и чествования победителей профессионального конкурса "Учитель года" на самом высоком пьедестале Москвы – Останкинской телебашне", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках мероприятий Года педагога и наставника на Останкинской телебашне будет организована не только трансляция тематических видеороликов, но и пройдут совместные с министерством просветительские акции и образовательные мероприятия для педагогов и учащихся всех регионов России. В министерстве также добавили, что для гостей телебашни планируется запуск тематических экскурсий и мастер-классов, а для педагогов – образовательный интенсив "Педсовет Включайся" совместно с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей. "Медиафасад главной телебашни страны дополнен новой тематической инсталляцией: здесь транслируется видео, оформленное в соответствии с фирменным стилем Года педагога и наставника, главный символ которого – пеликан", - подчеркнули в министерстве. В Минпросвещения пояснили, что пеликан был изображен на гербе Московского воспитательного дома, который в 1763 году открыла Екатерина II, в заведении обездоленным детям давали кров и образование и уже несколько столетий птица символизирует наставничество, воспитание и родительскую любовь.
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
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социальный навигатор, сн_образование, общество, видео
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество
Победителей конкурса "Учитель года" наградят на Останкинской телебашне
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Победителей конкурса "Учитель года России" наградят на Останкинской телебашне, также в рамках Большой учительской недели, которая в 2023 году пройдет со 2 по 8 октября, в Останкино пройдут торжественные мероприятия, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
2023-04-26T11:10
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PT0M16S
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Победителей конкурса "Учитель года России" наградят на Останкинской телебашне, также в рамках Большой учительской недели, которая в 2023 году пройдет со 2 по 8 октября, в Останкино пройдут торжественные мероприятия, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
"По уже сложившейся традиции в рамках Большой учительской недели, которая состоится 2–8 октября 2023 года, планируется организовать торжественные мероприятия и чествования победителей профессионального конкурса "Учитель года" на самом высоком пьедестале Москвы – Останкинской телебашне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках мероприятий Года педагога и наставника на Останкинской телебашне будет организована не только трансляция тематических видеороликов, но и пройдут совместные с министерством просветительские акции и образовательные мероприятия для педагогов и учащихся всех регионов России.
В министерстве также добавили, что для гостей телебашни планируется запуск тематических экскурсий и мастер-классов, а для педагогов – образовательный интенсив "Педсовет Включайся" совместно с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей.
"Медиафасад главной телебашни страны дополнен новой тематической инсталляцией: здесь транслируется видео, оформленное в соответствии с фирменным стилем Года педагога и наставника, главный символ которого – пеликан", - подчеркнули в министерстве.
В Минпросвещения пояснили, что пеликан был изображен на гербе Московского воспитательного дома, который в 1763 году открыла Екатерина II, в заведении обездоленным детям давали кров и образование и уже несколько столетий птица символизирует наставничество, воспитание и родительскую любовь.