https://ria.ru/20230426/nagrada-1867807321.html

Победителей конкурса "Учитель года" наградят на Останкинской телебашне

Победителей конкурса "Учитель года" наградят на Останкинской телебашне - РИА Новости, 26.04.2023

Победителей конкурса "Учитель года" наградят на Останкинской телебашне

Победителей конкурса "Учитель года России" наградят на Останкинской телебашне, также в рамках Большой учительской недели, которая в 2023 году пройдет со 2 по 8... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:10

2023-04-26T11:10

2023-04-26T11:10

год педагога и наставника

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Победителей конкурса "Учитель года России" наградят на Останкинской телебашне, также в рамках Большой учительской недели, которая в 2023 году пройдет со 2 по 8 октября, в Останкино пройдут торжественные мероприятия, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "По уже сложившейся традиции в рамках Большой учительской недели, которая состоится 2–8 октября 2023 года, планируется организовать торжественные мероприятия и чествования победителей профессионального конкурса "Учитель года" на самом высоком пьедестале Москвы – Останкинской телебашне", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках мероприятий Года педагога и наставника на Останкинской телебашне будет организована не только трансляция тематических видеороликов, но и пройдут совместные с министерством просветительские акции и образовательные мероприятия для педагогов и учащихся всех регионов России. В министерстве также добавили, что для гостей телебашни планируется запуск тематических экскурсий и мастер-классов, а для педагогов – образовательный интенсив "Педсовет Включайся" совместно с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей. "Медиафасад главной телебашни страны дополнен новой тематической инсталляцией: здесь транслируется видео, оформленное в соответствии с фирменным стилем Года педагога и наставника, главный символ которого – пеликан", - подчеркнули в министерстве. В Минпросвещения пояснили, что пеликан был изображен на гербе Московского воспитательного дома, который в 1763 году открыла Екатерина II, в заведении обездоленным детям давали кров и образование и уже несколько столетий птица символизирует наставничество, воспитание и родительскую любовь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Год педагога и наставника Год педагога и наставника 2023-04-26T11:10 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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