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Ефимов: у города купили рекордное количество объектов нежилой недвижимости - РИА Новости, 26.04.2023
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14:23 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/moskva-1867834416.html
Ефимов: у города купили рекордное количество объектов нежилой недвижимости
Ефимов: у города купили рекордное количество объектов нежилой недвижимости - РИА Новости, 26.04.2023
Ефимов: у города купили рекордное количество объектов нежилой недвижимости
По итогам первого квартала 2023 года бизнес и граждане приобрели у городских властей 550 объектов нежилой недвижимости, что стало рекордом за все время... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:23
2023-04-26T14:23
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. По итогам первого квартала 2023 года бизнес и граждане приобрели у городских властей 550 объектов нежилой недвижимости, что стало рекордом за все время проведения торгов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За январь-март горожане и предприниматели купили у города 550 зданий, помещений и машино-мест общей площадью почти 110 тысяч квадратных метров. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Во многом таких результатов удалось достичь благодаря переводу процедуры в электронный вид и увеличению числа доступных лотов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Другим фактором, повысивший спрос на городскую недвижимость, является возможность ее покупки по более низкой цене по сравнению с назначенной независимым оценщиком. Так, по даннымдепартамента городского имущества, с начала года 349 лотов были реализованы посредством публичного предложения, а еще 82 - через продажу без объявления цены, когда ее назначали сами покупатели.Ранее Ефимов сообщил, что жители столицы в первом квартале 2023 года купили у властей Москвы под строительство частных домов 40 земельных участков общей площадью более пяти гектаров, что также значительно превысило прошлогодний уровень.В сообщении отмечается, что желающим купить городское имущество сегодня нет необходимости посещать органы власти, все этапы (от подачи заявки на аукцион до заключения договора купли-продажи) проходят в онлайн-формате.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: у города купили рекордное количество объектов нежилой недвижимости

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. По итогам первого квартала 2023 года бизнес и граждане приобрели у городских властей 550 объектов нежилой недвижимости, что стало рекордом за все время проведения торгов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"За январь-март горожане и предприниматели купили у города 550 зданий, помещений и машино-мест общей площадью почти 110 тысяч квадратных метров. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Во многом таких результатов удалось достичь благодаря переводу процедуры в электронный вид и увеличению числа доступных лотов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Другим фактором, повысивший спрос на городскую недвижимость, является возможность ее покупки по более низкой цене по сравнению с назначенной независимым оценщиком. Так, по данным
департамента городского имущества, с начала года 349 лотов были реализованы посредством публичного предложения, а еще 82 - через продажу без объявления цены, когда ее назначали сами покупатели.
Ранее Ефимов сообщил, что жители столицы в первом квартале 2023 года купили у властей Москвы под строительство частных домов 40 земельных участков общей площадью более пяти гектаров, что также значительно превысило прошлогодний уровень.
В сообщении отмечается, что желающим купить городское имущество сегодня нет необходимости посещать органы власти, все этапы (от подачи заявки на аукцион до заключения договора купли-продажи) проходят в онлайн-формате.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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