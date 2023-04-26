https://ria.ru/20230426/moskva-1867834416.html

Ефимов: у города купили рекордное количество объектов нежилой недвижимости

Ефимов: у города купили рекордное количество объектов нежилой недвижимости - РИА Новости, 26.04.2023

Ефимов: у города купили рекордное количество объектов нежилой недвижимости

По итогам первого квартала 2023 года бизнес и граждане приобрели у городских властей 550 объектов нежилой недвижимости, что стало рекордом за все время... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:23

2023-04-26T14:23

2023-04-26T14:23

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06ce0dbf3c39f1be6571cceb1b17d1b6.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. По итогам первого квартала 2023 года бизнес и граждане приобрели у городских властей 550 объектов нежилой недвижимости, что стало рекордом за все время проведения торгов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За январь-март горожане и предприниматели купили у города 550 зданий, помещений и машино-мест общей площадью почти 110 тысяч квадратных метров. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Во многом таких результатов удалось достичь благодаря переводу процедуры в электронный вид и увеличению числа доступных лотов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Другим фактором, повысивший спрос на городскую недвижимость, является возможность ее покупки по более низкой цене по сравнению с назначенной независимым оценщиком. Так, по даннымдепартамента городского имущества, с начала года 349 лотов были реализованы посредством публичного предложения, а еще 82 - через продажу без объявления цены, когда ее назначали сами покупатели.Ранее Ефимов сообщил, что жители столицы в первом квартале 2023 года купили у властей Москвы под строительство частных домов 40 земельных участков общей площадью более пяти гектаров, что также значительно превысило прошлогодний уровень.В сообщении отмечается, что желающим купить городское имущество сегодня нет необходимости посещать органы власти, все этапы (от подачи заявки на аукцион до заключения договора купли-продажи) проходят в онлайн-формате.

https://ria.ru/20230425/moskva-1867505499.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)