https://ria.ru/20230426/kosmos-1867810339.html
Китай создаст группировку спутников для исследования дальнего космоса
Китай создаст группировку спутников для исследования дальнего космоса - РИА Новости, 26.04.2023
Китай создаст группировку спутников для исследования дальнего космоса
Китай планирует к 2030 году создать опытную модель проекта группировки спутников в рамках исследования дальнего космоса, передает в среду агентство Синьхуа со... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:27
2023-04-26T11:27
2023-04-26T11:27
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Китай планирует к 2030 году создать опытную модель проекта группировки спутников в рамках исследования дальнего космоса, передает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на главного конструктора специального проекта в рамках китайской программы изучения дальнего космоса У Яньхуа. Как отмечает агентство, речь идет о проекте под названием "Цюэцяо" ("Сорочий мост"). Он будет реализован в три этапа. В рамках первого этапа, согласно поставленным задачам, примерно к 2030 году будет создана опытная модель проекта, которая будет содействовать выполнению задач в рамках китайской программы по исследованию Луны и строительства Международной лунной исследовательской станции. На втором этапе в 2040 году базовая модель проекта будет предоставлять услуги по пилотируемому исследованию Луны и зондированию Марса и Венеры. Расширенная модель проекта, как ожидается, будет создана ближе к 2050 году. Она будет оказывать услуги в сфере навигации и связи космическим аппаратам на Марсе и Венере, а также содействовать исследованиям планет-гигантов и окраин Солнечной системы.
https://ria.ru/20230402/raketa-1862481758.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, китай, луна, марс
Космос - РИА Наука, Китай, Луна, Марс
Китай создаст группировку спутников для исследования дальнего космоса
Китай хочет создать группировку спутников для исследования дальнего космоса к 2030 году