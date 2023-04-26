https://ria.ru/20230426/kosmos-1867810339.html

Китай создаст группировку спутников для исследования дальнего космоса

Китай создаст группировку спутников для исследования дальнего космоса - РИА Новости, 26.04.2023

Китай создаст группировку спутников для исследования дальнего космоса

Китай планирует к 2030 году создать опытную модель проекта группировки спутников в рамках исследования дальнего космоса, передает в среду агентство Синьхуа со... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:27

2023-04-26T11:27

2023-04-26T11:27

космос - риа наука

китай

луна

марс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827596778_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_0c4c36fb0e7fab905713d85d5123ef8d.jpg

ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Китай планирует к 2030 году создать опытную модель проекта группировки спутников в рамках исследования дальнего космоса, передает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на главного конструктора специального проекта в рамках китайской программы изучения дальнего космоса У Яньхуа. Как отмечает агентство, речь идет о проекте под названием "Цюэцяо" ("Сорочий мост"). Он будет реализован в три этапа. В рамках первого этапа, согласно поставленным задачам, примерно к 2030 году будет создана опытная модель проекта, которая будет содействовать выполнению задач в рамках китайской программы по исследованию Луны и строительства Международной лунной исследовательской станции. На втором этапе в 2040 году базовая модель проекта будет предоставлять услуги по пилотируемому исследованию Луны и зондированию Марса и Венеры. Расширенная модель проекта, как ожидается, будет создана ближе к 2050 году. Она будет оказывать услуги в сфере навигации и связи космическим аппаратам на Марсе и Венере, а также содействовать исследованиям планет-гигантов и окраин Солнечной системы.

https://ria.ru/20230402/raketa-1862481758.html

https://ria.ru/20230321/kosmos-1859612064.html

китай

луна

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, китай, луна, марс