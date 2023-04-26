https://ria.ru/20230426/koronavirus-1867807448.html
В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 934 случая COVID-19, шесть человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:11
2023-04-26T11:11
2023-04-26T11:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_124:0:2669:1431_1920x0_80_0_0_2f732d81d6e3854d5bbea044e5a7ab3a.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 934 случая COVID-19, шесть человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 934, госпитализированы 136 человек, выздоровели 1052 человека, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне выявили 569 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 503 418 случаев коронавируса, выздоровели 3 313 687 человек, умерли 48 665 человек.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755169030_0:0:2294:1721_1920x0_80_0_0_dc186a5582e0d10a150430ab68dbdb76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 934 новых случая COVID-19, умерли шесть человек