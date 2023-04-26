https://ria.ru/20230426/koronavirus-1867807448.html

В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 934 случая COVID-19, шесть человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:11

2023-04-26T11:11

2023-04-26T11:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 934 случая COVID-19, шесть человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 934, госпитализированы 136 человек, выздоровели 1052 человека, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне выявили 569 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 503 418 случаев коронавируса, выздоровели 3 313 687 человек, умерли 48 665 человек.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва