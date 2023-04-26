https://ria.ru/20230426/kladbische-1867865612.html
В Раде предложили разместить военное кладбище на северо-востоке Киева
В Раде предложили разместить военное кладбище на северо-востоке Киева - РИА Новости, 26.04.2023
В Раде предложили разместить военное кладбище на северо-востоке Киева
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о размещении национального военного мемориального кладбища в северо-восточной части Киева, предлагается определить РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:22
2023-04-26T14:22
2023-04-26T14:22
специальная военная операция на украине
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верховная рада украины
киев
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован законопроект о размещении национального военного мемориального кладбища в северо-восточной части Киева, предлагается определить место размещения на Броварском проспекте на левом берегу Днепра. Законопроект зарегистрирован группой депутатов в среду. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Верховной радой был принят закон, которым на законодательном уровне закреплено понятие национального военного мемориального кладбища и особенности его правового статуса. "На реализацию данного закона кабинетом министров Украины совместно с министерством по делам ветеранов Украины наработан план-график создания национального военного мемориального кладбища и с учетом предложений заинтересованных сторон определено место его размещения на Броварском проспекте в Днепровском районе города Киева", - говорится в пояснительной записке. Проектом закона предусматривается следующие изменения: передача в пользование и изменение назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения национального военного мемориального кладбища на Броварском проспекте, возможность изъятия лесных земель под строительство без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям. Проектирование кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков. Кроме прочего предлагается разрешить перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище "героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", и перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке" по решению правительства. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, Киевсовет отвел 100 гектаров земли под создание национального военного мемориального кладбища. Ранее депутаты поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе, однако позже земельная комиссия Киевского горсовета проголосовала против такого решения.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867726830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Раде предложили разместить военное кладбище на северо-востоке Киева
В Раде зарегистрировали проект о военном кладбище вдоль Броварского проспекта в Киеве
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован законопроект о размещении национального военного мемориального кладбища в северо-восточной части Киева, предлагается определить место размещения на Броварском проспекте на левом берегу Днепра.
Законопроект зарегистрирован группой депутатов в среду. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Верховной радой был принят закон, которым на законодательном уровне закреплено понятие национального военного мемориального кладбища и особенности его правового статуса.
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"На реализацию данного закона кабинетом министров Украины
совместно с министерством по делам ветеранов Украины наработан план-график создания национального военного мемориального кладбища и с учетом предложений заинтересованных сторон определено место его размещения на Броварском проспекте в Днепровском районе города Киева", - говорится в пояснительной записке.
Проектом закона предусматривается следующие изменения: передача в пользование и изменение назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения национального военного мемориального кладбища на Броварском проспекте, возможность изъятия лесных земель под строительство без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям. Проектирование кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков. Кроме прочего предлагается разрешить перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище "героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", и перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке" по решению правительства.
Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко
, Киевсовет отвел 100 гектаров земли под создание национального военного мемориального кладбища. Ранее депутаты поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе, однако позже земельная комиссия Киевского горсовета проголосовала против такого решения.
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