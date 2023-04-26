https://ria.ru/20230426/kladbische-1867865612.html

В Раде предложили разместить военное кладбище на северо-востоке Киева

В Раде предложили разместить военное кладбище на северо-востоке Киева - РИА Новости, 26.04.2023

В Раде предложили разместить военное кладбище на северо-востоке Киева

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о размещении национального военного мемориального кладбища в северо-восточной части Киева, предлагается определить РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:22

2023-04-26T14:22

2023-04-26T14:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован законопроект о размещении национального военного мемориального кладбища в северо-восточной части Киева, предлагается определить место размещения на Броварском проспекте на левом берегу Днепра. Законопроект зарегистрирован группой депутатов в среду. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Верховной радой был принят закон, которым на законодательном уровне закреплено понятие национального военного мемориального кладбища и особенности его правового статуса. "На реализацию данного закона кабинетом министров Украины совместно с министерством по делам ветеранов Украины наработан план-график создания национального военного мемориального кладбища и с учетом предложений заинтересованных сторон определено место его размещения на Броварском проспекте в Днепровском районе города Киева", - говорится в пояснительной записке. Проектом закона предусматривается следующие изменения: передача в пользование и изменение назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения национального военного мемориального кладбища на Броварском проспекте, возможность изъятия лесных земель под строительство без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям. Проектирование кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков. Кроме прочего предлагается разрешить перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище "героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", и перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке" по решению правительства. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, Киевсовет отвел 100 гектаров земли под создание национального военного мемориального кладбища. Ранее депутаты поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе, однако позже земельная комиссия Киевского горсовета проголосовала против такого решения.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867726830.html

https://ria.ru/20230416/zhertvy-1865655440.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, киев, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины