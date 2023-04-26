https://ria.ru/20230426/keniya-1867969139.html

В Кении возросло число жертв "голодного" религиозного культа

В Кении возросло число жертв "голодного" религиозного культа - РИА Новости, 26.04.2023

В Кении возросло число жертв "голодного" религиозного культа

Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 95, после того как местная полиция обнаружила тела еще пяти детей в среду, сообщает кенийское издание Star со РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:52

2023-04-26T18:52

2023-04-26T18:59

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 95, после того как местная полиция обнаружила тела еще пяти детей в среду, сообщает кенийское издание Star со ссылкой на местные власти. Во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщало о приостановке поисков останков жертв радикального религиозного культа на севере Кении из-за переполненного морга города Малинди в округе Килифи. Прежде чем приостановить поисковую операцию в лесу Шакахола, полицейские обнаружили еще 17 тел, общее число погибших достигло 90. Все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом". "Тела пяти детей были эксгумированы из деревни Шакахола. В результате число жертв культа достигло 95", - передает Star. По данным издания, местные власти направили больше военных для проведения поисков в лесу деревни Шакахола. В среду региональное отделение кенийского общества Красного Креста написало на своей странице в Twitter, что для решения проблемы переполнения морга в округе Килифи был отправлен контейнер-холодильник, который будет использоваться в качестве временного морга для тел, "извлеченных с места происшествия". Пастор культа "Благая весть" Макензи Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех человек, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).

https://ria.ru/20221009/sekta-1822347327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кения, сша, красный крест