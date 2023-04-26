Рейтинг@Mail.ru
В Кении возросло число жертв "голодного" религиозного культа - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 26.04.2023 (обновлено: 18:59 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/keniya-1867969139.html
В Кении возросло число жертв "голодного" религиозного культа
В Кении возросло число жертв "голодного" религиозного культа - РИА Новости, 26.04.2023
В Кении возросло число жертв "голодного" религиозного культа
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 95, после того как местная полиция обнаружила тела еще пяти детей в среду, сообщает кенийское издание Star со РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:52
2023-04-26T18:59
в мире
кения
сша
красный крест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867970575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78736cca8e8e1386cf4c6a4954806c7c.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 95, после того как местная полиция обнаружила тела еще пяти детей в среду, сообщает кенийское издание Star со ссылкой на местные власти. Во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщало о приостановке поисков останков жертв радикального религиозного культа на севере Кении из-за переполненного морга города Малинди в округе Килифи. Прежде чем приостановить поисковую операцию в лесу Шакахола, полицейские обнаружили еще 17 тел, общее число погибших достигло 90. Все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом". "Тела пяти детей были эксгумированы из деревни Шакахола. В результате число жертв культа достигло 95", - передает Star. По данным издания, местные власти направили больше военных для проведения поисков в лесу деревни Шакахола. В среду региональное отделение кенийского общества Красного Креста написало на своей странице в Twitter, что для решения проблемы переполнения морга в округе Килифи был отправлен контейнер-холодильник, который будет использоваться в качестве временного морга для тел, "извлеченных с места происшествия". Пастор культа "Благая весть" Макензи Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех человек, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).
https://ria.ru/20221009/sekta-1822347327.html
кения
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867970575_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c47e4e3d93e1e7eea8367e938809779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кения, сша, красный крест
В мире, Кения, США, Красный Крест
В Кении возросло число жертв "голодного" религиозного культа

Star: число жертв радикального голодного религиозного культа в Кении возросло до 95

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAМесто массового захоронения жертв религиозного культа в Шакахоле, Кения. 25 апреля 2023
Место массового захоронения жертв религиозного культа в Шакахоле, Кения. 25 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Место массового захоронения жертв религиозного культа в Шакахоле, Кения. 25 апреля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 95, после того как местная полиция обнаружила тела еще пяти детей в среду, сообщает кенийское издание Star со ссылкой на местные власти.
Во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщало о приостановке поисков останков жертв радикального религиозного культа на севере Кении из-за переполненного морга города Малинди в округе Килифи. Прежде чем приостановить поисковую операцию в лесу Шакахола, полицейские обнаружили еще 17 тел, общее число погибших достигло 90. Все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".
"Тела пяти детей были эксгумированы из деревни Шакахола. В результате число жертв культа достигло 95", - передает Star.
По данным издания, местные власти направили больше военных для проведения поисков в лесу деревни Шакахола.
В среду региональное отделение кенийского общества Красного Креста написало на своей странице в Twitter, что для решения проблемы переполнения морга в округе Килифи был отправлен контейнер-холодильник, который будет использоваться в качестве временного морга для тел, "извлеченных с места происшествия".
Пастор культа "Благая весть" Макензи Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех человек, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).
Стоп-кадр видео схимитрополита Зосимы
"Я не забуду этот ад". О чем говорят адепты "лесной секты" из Поволжья
9 октября 2022, 08:00
 
В миреКенияСШАКрасный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала