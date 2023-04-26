https://ria.ru/20230426/inflyatsiya-1867974339.html

В России ускорилась недельная инфляция

В России ускорилась недельная инфляция - РИА Новости, 26.04.2023

В России ускорилась недельная инфляция

Недельная инфляция в России с 18 по 24 апреля ускорилась до 0,1% с 0,04% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,99%, свидетельствуют... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:14

2023-04-26T19:14

2023-04-26T19:14

продукты

цены

инфляция

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 18 по 24 апреля ускорилась до 0,1% с 0,04% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,99%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 18 по 24 апреля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала апреля - 100,31%, с начала года - 101,99%", - говорится в документе. По данным статистического ведомства, рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 0,9% с 0,7% на предыдущей отчетной неделе. В том числе лук подорожал на 12,6%, капуста - на 10,7%, морковь - на 2,6%, бананы - на 1,7%, яблоки - на 0,7%, свекла столовая - на 0,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 1,5%, на помидоры - на 1,3%, на картофель - на 0,9%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 13 наименованиям. Сильнее всего подешевели яйца - на 1%, гречка - на 0,85%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,81%, подсолнечное масло - на 0,74%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,64%, вермишель - на 0,59%. Также снизились цены на мясные консервы для детского питания - на 0,4%, пшено - на 0,3%, овощные консервы для детского питания и стерилизованное молоко - на 0,2%, чай - на 0,1%. Подорожали 20 наименований продуктов, сильнее всего свинина, в среднем на 1,15%. Следом идут мука и мясо кур - они выросли в цене на 0,87% и 0,82% соответственно. Сахар подорожал на 0,72%, рыба - на 0,53%, баранина, вареная колбаса - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, сыры, творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, рис - на 0,2%, говядина, сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания, хлеб ржаной, соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на пеленки для новорожденных - на 0,9%, зубные щетки - на 0,4%, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, гигиенические прокладки, хозяйственное мыло и туалетную бумагу - на 0,1%. Одновременно с этим цены на детские подгузники снизились - на 0,2%. Также подешевели зубные пасты, туалетное мыло - на 0,1%. Телевизоры на отчетной неделе подешевели на 0,81%, смартфоны - на 0,47%, электропылесосы - на 0,28%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 18 по 24 апреля выросла на 0,08%, иностранного - 0,24%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились. Росстат за период с 18 по 24 апреля зарегистрировал рост цен на поливитамины и корвалол - на 0,14% и 0,09% соответственно. При этом валидол подешевел - на 0,5%, анальгин, мазь "Левомеколь", препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,4%, комбинированные анальгетики, нимесулид - на 0,3%, противовирусный "Эргоферон" - на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса усилила снижение - до 2,3% с 0,16% на предыдущей отчетной неделе.

https://ria.ru/20230425/oreshkin-1867541821.html

https://ria.ru/20230422/indeks-1867057052.html

https://ria.ru/20230419/zhvachka-1866272234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, цены, инфляция, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)