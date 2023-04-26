https://ria.ru/20230426/donetsk-1867897584.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:59
2023-04-26T15:59
2023-04-26T15:59
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230426/donbass-1867856027.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра