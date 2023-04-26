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Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 26.04.2023
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12:58 26.04.2023 (обновлено: 14:13 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/donetsk-1867837896.html
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:58
2023-04-26T14:13
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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нато
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 12.10 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230426/obstrely-1867770695.html
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донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина у жилого частного дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. 26 апреля 2023
Женщина у жилого частного дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. 26 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина у жилого частного дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. 26 апреля 2023
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Мужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Вчера, 08:13
Кроме того, в 12.10 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Дом в Ясиноватой, обстрелянный украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
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В миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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