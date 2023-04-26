https://ria.ru/20230426/donetsk-1867837896.html

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 26.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:58

2023-04-26T12:58

2023-04-26T14:13

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 12.10 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230426/obstrely-1867770695.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато