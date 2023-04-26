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Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 26.04.2023 (обновлено: 08:56 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/donetsk-1867769356.html
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку
Украинские войска выпустили два десятка ракет по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:02
2023-04-26T08:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские войска выпустили два десятка ракет по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 7:50 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы, выпущено 20 ракет из РСЗО", — говорится в публикации.ВСУ начали обстреливать административный центр ДНР с пяти часов утра, также выпустив по разным районам города двадцать 155-миллиметровых снарядов. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230426/obstrel-1867767253.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Куйбышевский район
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские войска выпустили два десятка ракет по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 7:50 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы, выпущено 20 ракет из РСЗО", — говорится в публикации.
ВСУ начали обстреливать административный центр ДНР с пяти часов утра, также выпустив по разным районам города двадцать 155-миллиметровых снарядов.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Украинские войска дважды за час обстреляли Киевский район Донецка
07:27
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияКуйбышевский район
 
 
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