https://ria.ru/20230426/donetsk-1867769356.html

Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку

Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку - РИА Новости, 26.04.2023

Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку

Украинские войска выпустили два десятка ракет по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:02

2023-04-26T08:02

2023-04-26T08:56

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские войска выпустили два десятка ракет по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 7:50 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы, выпущено 20 ракет из РСЗО", — говорится в публикации.ВСУ начали обстреливать административный центр ДНР с пяти часов утра, также выпустив по разным районам города двадцать 155-миллиметровых снарядов. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230426/obstrel-1867767253.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, куйбышевский район