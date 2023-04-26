Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские войска выпустили два десятка ракет по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 7:50 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы, выпущено 20 ракет из РСЗО", — говорится в публикации.
ВСУ начали обстреливать административный центр ДНР с пяти часов утра, также выпустив по разным районам города двадцать 155-миллиметровых снарядов.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.