Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Кроме того, в 12.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.