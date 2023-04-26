https://ria.ru/20230426/donbass-1867856027.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 26.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:54

2023-04-26T13:54

2023-04-26T13:54

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нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 12.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой семь снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230426/obstrely-1867770695.html

https://ria.ru/20230426/obstrel-1867767253.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, нато, сцкк, ясиноватая, донецкая народная республика