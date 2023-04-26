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В Татарстане задержали трех подозреваемых в диверсии - РИА Новости, 26.04.2023
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17:56 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/diversiya-1867947766.html
В Татарстане задержали трех подозреваемых в диверсии
В Татарстане задержали трех подозреваемых в диверсии - РИА Новости, 26.04.2023
В Татарстане задержали трех подозреваемых в диверсии
Правоохранители задержали трёх жителей Татарстана, двое из которых несовершеннолетние, по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожном переезде,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:56
2023-04-26T17:56
происшествия
россия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
железная дорога
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УФА, 26 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали трёх жителей Татарстана, двое из которых несовершеннолетние, по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожном переезде, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщили в СУСК РФ по региону. Фигурантами уголовного дела статьи УК РФ "диверсия" стали трое жителей города Набережные Челны 2004, 2007 и 2008 года рождения, уточняет следственное ведомство. "По версии следствия, в марте подозреваемые подожгли релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне "Автозаводская станция - Сидоровка" в Тукаевском муниципальном районе, что привело к повреждению объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что 19-летнего задержанного арестовали. В отношении одного из подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных - присмотр за несовершеннолетним подозреваемым. Следователи в ходе расследования уголовного дела устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230425/podzhog-1867491101.html
https://ria.ru/20230421/zaderzhanie-1866822275.html
россия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, россия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), железная дорога
Происшествия, Россия, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ), Железная дорога
В Татарстане задержали трех подозреваемых в диверсии

В Татарстане задержали трех подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железной дороге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УФА, 26 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали трёх жителей Татарстана, двое из которых несовершеннолетние, по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожном переезде, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщили в СУСК РФ по региону.
Фигурантами уголовного дела статьи УК РФ "диверсия" стали трое жителей города Набережные Челны 2004, 2007 и 2008 года рождения, уточняет следственное ведомство.
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В Кузбассе арестовали подозреваемых в поджогах на железной дороге
25 апреля, 08:21
"По версии следствия, в марте подозреваемые подожгли релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне "Автозаводская станция - Сидоровка" в Тукаевском муниципальном районе, что привело к повреждению объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 19-летнего задержанного арестовали. В отношении одного из подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных - присмотр за несовершеннолетним подозреваемым.
Следователи в ходе расследования уголовного дела устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)Железная дорога
 
 
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