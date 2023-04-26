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Япония будет следить за ситуацией после решения Байдена идти на второй срок - РИА Новости, 26.04.2023
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07:51 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/bayden-1867768598.html
Япония будет следить за ситуацией после решения Байдена идти на второй срок
Япония будет следить за ситуацией после решения Байдена идти на второй срок - РИА Новости, 26.04.2023
Япония будет следить за ситуацией после решения Байдена идти на второй срок
Правительство Японии продолжит следить за ситуацией в США после заявления действующего президента Джо Байдена о намерении баллотироваться на следующих выборах... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:51
2023-04-26T07:51
в мире
япония
сша
джо байден
хирокадзу мацуно
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ТОКИО, 26 апр – РИА Новости. Правительство Японии продолжит следить за ситуацией в США после заявления действующего президента Джо Байдена о намерении баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Байден - действующий лидер Соединенных Штатов, во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. "Хотя, как правительство, мы не комментируем происходящее внутри других стран, мы продолжим следить за ситуацией с высоким интересом. Отношения между Японией и США сильны как никогда и достигли небывалой глубины. Японо-американский альянс представляется нерушимым", - заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
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в мире, япония, сша, джо байден, хирокадзу мацуно
В мире, Япония, США, Джо Байден, Хирокадзу Мацуно
Япония будет следить за ситуацией после решения Байдена идти на второй срок

В Токио заявили, что будут следить за ситуацией в США после решения Байдена о втором сроке

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 апр – РИА Новости. Правительство Японии продолжит следить за ситуацией в США после заявления действующего президента Джо Байдена о намерении баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.
Байден - действующий лидер Соединенных Штатов, во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Эксперт предупредил о глобальной угрозе в случае переизбрания Байдена
07:41
"Хотя, как правительство, мы не комментируем происходящее внутри других стран, мы продолжим следить за ситуацией с высоким интересом. Отношения между Японией и США сильны как никогда и достигли небывалой глубины. Японо-американский альянс представляется нерушимым", - заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
 
В миреЯпонияСШАДжо БайденХирокадзу Мацуно
 
 
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