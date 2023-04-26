https://ria.ru/20230426/bayden-1867759928.html

Байден посетит Японию для участия в саммите G7

Байден посетит Японию для участия в саммите G7 - РИА Новости, 26.04.2023

Байден посетит Японию для участия в саммите G7

Президент США Джо Байден 19-21 мая посетит Японию для участия в саммите G7, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T04:01

2023-04-26T04:01

2023-04-26T04:01

япония

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден 19-21 мая посетит Японию для участия в саммите G7, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В ходе саммита лидеры "семерки" обсудят мировые проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и поддержку Киева, сообщила она. Затем Байден отправится в Австралию и 24 мая в Сиднее проведет четырехстороннюю встречу с лидерами Японии, Индии и Австралии.

https://ria.ru/20230426/bayden-1867756860.html

япония

австралия

сша

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япония, в мире, австралия, сша, джо байден, карин жан-пьер, g7