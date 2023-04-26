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Байден посетит Японию для участия в саммите G7 - РИА Новости, 26.04.2023
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04:01 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/bayden-1867759928.html
Байден посетит Японию для участия в саммите G7
Байден посетит Японию для участия в саммите G7 - РИА Новости, 26.04.2023
Байден посетит Японию для участия в саммите G7
Президент США Джо Байден 19-21 мая посетит Японию для участия в саммите G7, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T04:01
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япония
в мире
австралия
сша
джо байден
карин жан-пьер
g7
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден 19-21 мая посетит Японию для участия в саммите G7, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В ходе саммита лидеры "семерки" обсудят мировые проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и поддержку Киева, сообщила она. Затем Байден отправится в Австралию и 24 мая в Сиднее проведет четырехстороннюю встречу с лидерами Японии, Индии и Австралии.
https://ria.ru/20230426/bayden-1867756860.html
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япония, в мире, австралия, сша, джо байден, карин жан-пьер, g7
Япония, В мире, Австралия, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, G7
Байден посетит Японию для участия в саммите G7

Байден 19-21 мая посетит Японию для участия в саммите G7 в Хиросиме

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден 19-21 мая посетит Японию для участия в саммите G7, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Президент Байден будет присутствовать на саммите G7 в японской Хиросиме 19-21 мая", - говорится в сообщений Жан-Пьер.
В ходе саммита лидеры "семерки" обсудят мировые проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и поддержку Киева, сообщила она.
Затем Байден отправится в Австралию и 24 мая в Сиднее проведет четырехстороннюю встречу с лидерами Японии, Индии и Австралии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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ЯпонияВ миреАвстралияСШАДжо БайденКарин Жан-ПьерG7
 
 
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