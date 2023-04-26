https://ria.ru/20230426/bayden-1867759928.html
Байден посетит Японию для участия в саммите G7
Байден посетит Японию для участия в саммите G7 - РИА Новости, 26.04.2023
Байден посетит Японию для участия в саммите G7
Президент США Джо Байден 19-21 мая посетит Японию для участия в саммите G7, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T04:01
2023-04-26T04:01
2023-04-26T04:01
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден 19-21 мая посетит Японию для участия в саммите G7, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В ходе саммита лидеры "семерки" обсудят мировые проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и поддержку Киева, сообщила она. Затем Байден отправится в Австралию и 24 мая в Сиднее проведет четырехстороннюю встречу с лидерами Японии, Индии и Австралии.
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Япония, В мире, Австралия, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, G7
Байден посетит Японию для участия в саммите G7
Байден 19-21 мая посетит Японию для участия в саммите G7 в Хиросиме