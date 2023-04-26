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"Аэрофлот" упростил получение элитных уровней программы лояльности - РИА Новости, 26.04.2023
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09:50 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/aeroflot-1867784729.html
"Аэрофлот" упростил получение элитных уровней программы лояльности
"Аэрофлот" упростил получение элитных уровней программы лояльности - РИА Новости, 26.04.2023
"Аэрофлот" упростил получение элитных уровней программы лояльности
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 25 апреля упрощает условия получения элитных уровней программы лояльности "Аэрофлот Бонус", сообщает... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:50
2023-04-26T09:50
экономика
аэрофлот
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 25 апреля упрощает условия получения элитных уровней программы лояльности "Аэрофлот Бонус", сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" с 25 апреля 2023 года вводит сниженные условия получения и подтверждения элитных уровней программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Согласно новым правилам наиболее активные путешественники рейсами "Аэрофлота" смогут быстрее получить карту элитного уровня и доступ к привилегиям программы", - говорится в релизе. Компания отмечает, что для получения серебряного уровня программы часто летающему пассажиру необходимо набрать 20 тысяч квалификационных миль или 20 полетных сегментов (ранее – 25 тысяч миль или 25 сегментов). Для доступа к золотому уровню потребуется накопить 40 тысяч квалификационных миль или 40 полетных сегментов (вместо 50 тысяч миль или 50 сегментов). Платиновый уровень будет предоставлен пассажиру, накопившему 100 тысяч квалификационных миль или 40 полетных сегментов класса "бизнес" (вместо 125 тысяч миль и 50 сегментов класса "бизнес"). В этом году при квалификации также учитываются мили как за совершенные полеты, так и за покупки по картам банков-партнеров программы лояльности. Для получения серебряного уровня потребуется накопить 15 тысяч квалификационных миль и 30 тысяч банковских миль, для золотого уровня – 30 тысяч квалификационных миль и 70 тысяч банковских, для платинового уровня – 70 тысяч квалификационных миль и 150 тысяч банковских миль. Еще одним изменением в программе "Аэрофлот Бонус" станет изменение условий предоставления подарочных ваучеров на повышение класса обслуживания. Теперь обладатели золотого уровня смогут получить по одному подарочному ваучеру при наборе в течение календарного года 65 000 и 90 000 квалификационных миль. Участники платинового уровня смогут получить один подарочный ваучер при наборе 125 000 квалификационных миль и далее по одному ваучеру за каждые 25 000 квалификационных миль. Программа "Аэрофлот Бонус" подразумевает накопление миль за полеты рейсами авиакомпании (а также за покупки по совместным картам банков-партнеров или приобретение товаров и услуг партнеров программы) и возможность обменивать их на авиабилеты, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг; также мили можно перечислять на благотворительность. Элитные уровни дают такие привилегии, как, например, дополнительное место багажа, выделенные стойки регистрации, доступ в бизнес-залы. Периодически элитные уровни нужно подтверждать определенным количеством миль за совершенные перелеты.
https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html
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экономика, аэрофлот
Экономика, Аэрофлот
"Аэрофлот" упростил получение элитных уровней программы лояльности

"Аэрофлот" с 25 апреля упростил получение элитных уровней программы лояльности

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 25 апреля упрощает условия получения элитных уровней программы лояльности "Аэрофлот Бонус", сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" с 25 апреля 2023 года вводит сниженные условия получения и подтверждения элитных уровней программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Согласно новым правилам наиболее активные путешественники рейсами "Аэрофлота" смогут быстрее получить карту элитного уровня и доступ к привилегиям программы", - говорится в релизе.
Самолет Boeing 737-800 С. Ожегов авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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10 апреля, 16:25
Компания отмечает, что для получения серебряного уровня программы часто летающему пассажиру необходимо набрать 20 тысяч квалификационных миль или 20 полетных сегментов (ранее – 25 тысяч миль или 25 сегментов). Для доступа к золотому уровню потребуется накопить 40 тысяч квалификационных миль или 40 полетных сегментов (вместо 50 тысяч миль или 50 сегментов). Платиновый уровень будет предоставлен пассажиру, накопившему 100 тысяч квалификационных миль или 40 полетных сегментов класса "бизнес" (вместо 125 тысяч миль и 50 сегментов класса "бизнес").
В этом году при квалификации также учитываются мили как за совершенные полеты, так и за покупки по картам банков-партнеров программы лояльности. Для получения серебряного уровня потребуется накопить 15 тысяч квалификационных миль и 30 тысяч банковских миль, для золотого уровня – 30 тысяч квалификационных миль и 70 тысяч банковских, для платинового уровня – 70 тысяч квалификационных миль и 150 тысяч банковских миль.
Еще одним изменением в программе "Аэрофлот Бонус" станет изменение условий предоставления подарочных ваучеров на повышение класса обслуживания. Теперь обладатели золотого уровня смогут получить по одному подарочному ваучеру при наборе в течение календарного года 65 000 и 90 000 квалификационных миль. Участники платинового уровня смогут получить один подарочный ваучер при наборе 125 000 квалификационных миль и далее по одному ваучеру за каждые 25 000 квалификационных миль.
Программа "Аэрофлот Бонус" подразумевает накопление миль за полеты рейсами авиакомпании (а также за покупки по совместным картам банков-партнеров или приобретение товаров и услуг партнеров программы) и возможность обменивать их на авиабилеты, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг; также мили можно перечислять на благотворительность. Элитные уровни дают такие привилегии, как, например, дополнительное место багажа, выделенные стойки регистрации, доступ в бизнес-залы. Периодически элитные уровни нужно подтверждать определенным количеством миль за совершенные перелеты.
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