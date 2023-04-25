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Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop - РИА Новости, 25.04.2023
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Культура
 
18:35 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/znamenitosti-1867539219.html
Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop
Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop - РИА Новости, 25.04.2023
Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop
Канадский актер Сент фон Колуччи (Saint Von Colucci) умер в 22 года после серии вмешательств ради сходства с Чимином из k-pop группы BTS, пишет MailOnline... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:35
2023-04-25T18:35
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Канадский актер Сент фон Колуччи (Saint Von Colucci) умер в 22 года после серии вмешательств ради сходства с Чимином из k-pop группы BTS, пишет MailOnline. Артист хотел воплотить его образ в проекте американского сервиса. Причина смерти — осложнения после процедуры, сделанной несколько месяцев назад. В ноябре Колуччи разместил имплант в челюсти. У него развилась инфекция. По словам пресс-секретаря актера, за прошедший год Сент перенес 12 процедур по изменению внешности. В том числе подтяжку лица, век, бровей. Он также уменьшил губы и провел еще несколько небольших операций. MailOnline уточняет: на преобразования Колуччи потратил 220 000 долларов. Ранее сообщалось о смерти британского актера Дэйла Микса.
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новости культуры, знаменитости, звезды
Новости культуры, Культура, Знаменитости, звезды
Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop

Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop Чимином

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Fotolia / Jozsitoeroe
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Канадский актер Сент фон Колуччи (Saint Von Colucci) умер в 22 года после серии вмешательств ради сходства с Чимином из k-pop группы BTS, пишет MailOnline. Артист хотел воплотить его образ в проекте американского сервиса.
Saint Von Colucci
Saint Von Colucci
Saint Von Colucci
1 из 2
© AP Photo / Andrew HarnikУчастник K-pop группы BTS Чимин
Участник K-pop группы BTS Чимин
Участник K-pop группы BTS Чимин
© AP Photo / Andrew Harnik
2 из 2
Saint Von Colucci
1 из 2
Участник K-pop группы BTS Чимин
© AP Photo / Andrew Harnik
2 из 2
Причина смерти — осложнения после процедуры, сделанной несколько месяцев назад. В ноябре Колуччи разместил имплант в челюсти. У него развилась инфекция.
По словам пресс-секретаря актера, за прошедший год Сент перенес 12 процедур по изменению внешности. В том числе подтяжку лица, век, бровей. Он также уменьшил губы и провел еще несколько небольших операций. MailOnline уточняет: на преобразования Колуччи потратил 220 000 долларов.
Ранее сообщалось о смерти британского актера Дэйла Микса.
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