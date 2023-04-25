https://ria.ru/20230425/znamenitosti-1867539219.html

Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop

Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop - РИА Новости, 25.04.2023

Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop

Канадский актер Сент фон Колуччи (Saint Von Colucci) умер в 22 года после серии вмешательств ради сходства с Чимином из k-pop группы BTS, пишет MailOnline... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:35

2023-04-25T18:35

2023-04-25T18:35

новости культуры

культура

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_0323e19bf62869e9af50094d44a4f682.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Канадский актер Сент фон Колуччи (Saint Von Colucci) умер в 22 года после серии вмешательств ради сходства с Чимином из k-pop группы BTS, пишет MailOnline. Артист хотел воплотить его образ в проекте американского сервиса. Причина смерти — осложнения после процедуры, сделанной несколько месяцев назад. В ноябре Колуччи разместил имплант в челюсти. У него развилась инфекция. По словам пресс-секретаря актера, за прошедший год Сент перенес 12 процедур по изменению внешности. В том числе подтяжку лица, век, бровей. Он также уменьшил губы и провел еще несколько небольших операций. MailOnline уточняет: на преобразования Колуччи потратил 220 000 долларов. Ранее сообщалось о смерти британского актера Дэйла Микса.

https://ria.ru/20230424/znamenitosti-1867297154.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды