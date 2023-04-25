https://ria.ru/20230425/zakharova-1867704968.html
Захарова обвинила США в "геноциде" российских журналистов
Захарова обвинила США в "геноциде" российских журналистов - РИА Новости, 25.04.2023
Захарова обвинила США в "геноциде" российских журналистов
США устроили "геноцид" в отношении российских журналистов, работающих в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:50
2023-04-25T18:50
2023-04-25T19:24
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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ООН, 25 апр - РИА Новости. США устроили "геноцид" в отношении российских журналистов, работающих в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что американские власти занимаются "мнимым гостеприимством" в отношении корреспондентов российских СМИ, которые работают в США."В настоящий момент власти США выдают российским журналистам визы на один год, журналисты вынуждены обращаться в американские консульские учреждения третьих стран, при этом нередки факты затягивания процедуры выдачи виз. У большинства наших журналистов в США визы вообще истекли, они домой выехать не могут, чтобы решить бытовые, семейные вопросы", - сказала Захарова, выступая на комитете по информации ГА ООН.В качестве примеров "мнимого гостеприимства" в отношении российских журналистов Захарова перечислила как введенные властями США санкции против российских СМИ, которые стали причиной проблем с оплатой коммунальных платежей, так и запрет на поставку российским СМИ оборудования и программного обеспечения, блокировку банковских счетов, запрет на перевод средств, отказ операторов сетей вещания работать с российскими телеканалами."Это так, просто крупными мазками. Российские журналисты находятся под давлением на протяжении многих лет, регулярно. Поэтому когда вы будете слышать стенания, как плохо обращаются с американскими журналистами в РФ, - не верьте. Настоящий геноцид российских журналистов, и вообще журналистов устроен как в США", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230425/zakharova-1867714978.html
https://ria.ru/20230425/ssha-1867492531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, оон, россия
США, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, ООН, Россия
Захарова обвинила США в "геноциде" российских журналистов
Захарова: США устроили "геноцид" в отношении российских журналистов, работающих в стране
ООН, 25 апр - РИА Новости. США устроили "геноцид" в отношении российских журналистов, работающих в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что американские власти занимаются "мнимым гостеприимством" в отношении корреспондентов российских СМИ, которые работают в США.
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"В настоящий момент власти США выдают российским журналистам визы на один год, журналисты вынуждены обращаться в американские консульские учреждения третьих стран, при этом нередки факты затягивания процедуры выдачи виз. У большинства наших журналистов в США визы вообще истекли, они домой выехать не могут, чтобы решить бытовые, семейные вопросы", - сказала Захарова
, выступая на комитете по информации ГА ООН
.
В качестве примеров "мнимого гостеприимства" в отношении российских журналистов Захарова перечислила как введенные властями США санкции против российских СМИ, которые стали причиной проблем с оплатой коммунальных платежей, так и запрет на поставку российским СМИ оборудования и программного обеспечения, блокировку банковских счетов, запрет на перевод средств, отказ операторов сетей вещания работать с российскими телеканалами.
"Это так, просто крупными мазками. Российские журналисты находятся под давлением на протяжении многих лет, регулярно. Поэтому когда вы будете слышать стенания, как плохо обращаются с американскими журналистами в РФ, - не верьте. Настоящий геноцид российских журналистов, и вообще журналистов устроен как в США", - заключила Захарова.
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