https://ria.ru/20230425/zakharova-1867704968.html

Захарова обвинила США в "геноциде" российских журналистов

Захарова обвинила США в "геноциде" российских журналистов - РИА Новости, 25.04.2023

Захарова обвинила США в "геноциде" российских журналистов

США устроили "геноцид" в отношении российских журналистов, работающих в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:50

2023-04-25T18:50

2023-04-25T19:24

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 25 апр - РИА Новости. США устроили "геноцид" в отношении российских журналистов, работающих в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что американские власти занимаются "мнимым гостеприимством" в отношении корреспондентов российских СМИ, которые работают в США."В настоящий момент власти США выдают российским журналистам визы на один год, журналисты вынуждены обращаться в американские консульские учреждения третьих стран, при этом нередки факты затягивания процедуры выдачи виз. У большинства наших журналистов в США визы вообще истекли, они домой выехать не могут, чтобы решить бытовые, семейные вопросы", - сказала Захарова, выступая на комитете по информации ГА ООН.В качестве примеров "мнимого гостеприимства" в отношении российских журналистов Захарова перечислила как введенные властями США санкции против российских СМИ, которые стали причиной проблем с оплатой коммунальных платежей, так и запрет на поставку российским СМИ оборудования и программного обеспечения, блокировку банковских счетов, запрет на перевод средств, отказ операторов сетей вещания работать с российскими телеканалами."Это так, просто крупными мазками. Российские журналисты находятся под давлением на протяжении многих лет, регулярно. Поэтому когда вы будете слышать стенания, как плохо обращаются с американскими журналистами в РФ, - не верьте. Настоящий геноцид российских журналистов, и вообще журналистов устроен как в США", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230425/zakharova-1867714978.html

https://ria.ru/20230425/ssha-1867492531.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, оон, россия