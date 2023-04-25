https://ria.ru/20230425/vybory-1867485664.html

Памфилова: в Запорожской и Херсонской областях идет подготовка к выборам

Памфилова: в Запорожской и Херсонской областях идет подготовка к выборам - РИА Новости, 25.04.2023

Памфилова: в Запорожской и Херсонской областях идет подготовка к выборам

Запорожская и Херсонская области - равноценные субъекты РФ, и сегодня Центральная избирательная комиссия России готовится к выборам глав этих регионов так же,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T06:30

2023-04-25T06:30

2023-04-25T06:30

россия

элла памфилова

херсонская область

хабаровск

политика

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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Запорожская и Херсонская области - равноценные субъекты РФ, и сегодня Центральная избирательная комиссия России готовится к выборам глав этих регионов так же, как и по всей стране, а окончательное решение об их проведении примут местные власти, исходя из условий, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. В Хабаровске 25 апреля проходит Дальневосточный электоральный форум с участие главы ЦИК РФ. "Это наши полноценные, полноправные, равноценные новые субъекты РФ, и сейчас мы делаем все то же, что и на остальных территориях России", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов о том, кто и когда будет проводить выборы губернаторов Запорожской и Херсонской областей. Она отметила, что сейчас идет работа по обучению членов избиркомов, присоединение их к системе ГАС "Выборы", формируются комиссии. "Работаем над тем, чтобы все были необходимые условия - от помещения до связи. И выборы будут проходить по российскому законодательству, исходя из тех условий, которые у них сложатся, и будут принимать решения местные власти", - уточнила она. Ранее глава ЦИК сообщала, что в мае пройдет обучение членов избирательных комиссий новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20230425/golosovanie-1867483525.html

https://ria.ru/20230425/golosovanie-1867483169.html

россия

херсонская область

хабаровск

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россия, элла памфилова, херсонская область , хабаровск, политика