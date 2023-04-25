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"Никто не ожидал". Ватикан готовится обрушить ЕС - РИА Новости, 25.04.2023
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Религия
 
08:00 25.04.2023 (обновлено: 11:52 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vatikan-1867426925.html
"Никто не ожидал". Ватикан готовится обрушить ЕС
"Никто не ожидал". Ватикан готовится обрушить ЕС - РИА Новости, 25.04.2023
"Никто не ожидал". Ватикан готовится обрушить ЕС
Через несколько дней папа Франциск прибудет с официальным визитом в Венгрию. Наблюдатели гадают, как пройдет встреча. С одной стороны, отношения лидера... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:00
2023-04-25T11:52
религия
венгрия
ватикан
будапешт
виктор орбан
франциск (хорхе марио бергольо)
евросоюз
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Через несколько дней папа Франциск прибудет с официальным визитом в Венгрию. Наблюдатели гадают, как пройдет встреча. С одной стороны, отношения лидера католиков с премьером, мягко говоря, натянутые. С другой — у них появилась общая тема, и это настораживает руководство Евросоюза."Невеста диалога"Приготовления к приезду понтифика можно сравнить с гастролями рок-звезды. Для торжественной мессы выделили самый большой спортивный комплекс — арену имени Ласло Паппа на 12 тысяч человек. Все места забронировали еще в середине марта.Для духовенства сшили эксклюзивные облачения. Запустили специальный портал, где каждый может рассказать, что ждет от предстоящего события.Ажиотаж вполне понятен: для Венгрии, где католиков, по приблизительным подсчетам, более 5,5 миллиона (свыше половины населения), приезд папы римского многое значит.К тому же лейтмотив нынешней встречи — молодежь и будущее. Беседы с официальными лицами — президентом и премьером — занимают лишь небольшую часть двухдневной программы. Остальное время Франциск намерен общаться со студентами, подростками из приюта инвалидов и детьми из бедных районов Будапешта.Также Ватикан приоткрыл завесу над тем, что не вошло в официальную повестку: с большой вероятностью понтифик затронет тему конфликта на Украине."Я думаю, что папа, как он делает всегда, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться понять, можно ли совершить какие-то шаги к миру, учитывая позиции Венгрии на международной арене", — заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.Выбор действительно во многом удачный. С одной стороны, премьер страны Виктор Орбан осудил действия Москвы. С другой — выступил в защиту национальных интересов: отказался поставлять Киеву оружие и не поддержал санкционную политику в отношении России.Кроме того, глава правительства неоднократно призывал к "немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров".Именно поэтому на официальном логотипе визита изображен старейший Цепной мост в Будапеште. Символ, как пояснили в ватиканской службе печати, "призван подчеркнуть мысль &lt;…&gt; о важности возведения мостов между людьми".Одно из католических новостных агентств даже сделало забавную опечатку: вместо английского bridge написало bride. Получилось, что Венгрия — "невеста диалога".Ценности одни, понимание разноеОднако интересен другой аспект. Франциск не первый раз посещает эту страну. Осенью 2021-го по пути в соседнюю Словакию он буквально на пару часов "заскочил" в Венгрию.Торжественно закрыл Международный евхаристический конгресс, а до того 20 минут разговаривал с Виктором Орбаном. Так что и визитом это назвать нельзя.Тем не менее краткость встречи с лихвой компенсировалась ее напряженностью. Орбан после аудиенции опубликовал на странице в соцсетях короткий пост: "Я попросил (его. — Прим. ред.) не допустить гибели христианской Венгрии".В некоторых СМИ на следующий день вышли довольно желчные рецензии."Один лишь факт того, что Франциск задержался &lt;…&gt; всего на семь часов, даже не переночевав, &lt;...&gt; ясно демонстрирует, какую оценку понтифик выносит Орбану и его политике. Круги, близкие к режиму, рассматривают это как попытку унизить", — говорилось в одной из них.Другое издание констатировало, что премьеру не удалось заработать "политические очки": ведь папа "подчеркнул значимость таких ценностей, как открытость и уважение по отношению к людям", а Орбан как раз из тех, кто напрочь их отрицает.Причина для злословий появилась еще в 2015-м. Тогда с началом масштабной миграции в Европу людей из стран Африки и Ближнего Востока Франциск бросил клич: "Принимать, защищать, поощрять и интегрировать".Правда, не все в Старом Свете с энтузиазмом подхватили призыв. В частности, диаметрально противоположные взгляды были у Орбана, который давно снискал славу "неформала" и традиционалиста. А из-за ярой приверженности к приоритету национального над общеевропейским его считают главным апологетом суверенитета.Протест против "либерального тренда" премьер последовательно продвигал во внутренней политике. Сначала его партия "Фидес" продавила в парламенте ужесточение религиозного законодательства. Из 358 организаций лишь 14 (все христианские) продлили регистрацию. Остальные обязали пройти процедуру заново. В частности, статуса лишилась мусульманская община.А вскоре вдоль южной границы с Сербией появилась 170-километровая стена. Позже ее решили продлить на восток и запад — оградиться от Румынии и Хорватии соответственно. По словам Орбана, мера оказалась весьма эффективной. К слову, в 2017-м в Венгрию ежедневно прибывали по четыре-пять тысяч мигрантов. Притом что квота предусматривала лишь 1300 человек.Ватикан, естественно, подобное возмутило. Весь парадокс в том, что обе стороны отстаивают "христианские ценности Европы" — только понимают их по-разному.И овцы целы, и волки сытыЛюбопытно, что антимиграционную политику Орбана поддержало венгерское католическое духовенство. Архиепископ Будапешта публично признал, что общины не в состоянии удовлетворить призыв Франциска.Его собрат по вере Ласло Кишш-Риго — глава епархии Сегеда-Чанана — и вовсе заявил, что "его святейшество ошибается", говоря о том, что Европа должна принимать сирийских мигрантов. По его словам, это настоящее нашествие и люди, прибывающие со словами "Аллах акбар" на устах, намерены возобладать в регионе.Однако все кардинально изменилось в прошлом апреле. Орбан был с официальным визитом в Италии и ответно посетил Франциска. Папа преподнес премьеру в подарок медальон с изображением святого Мартина Турского: одной рукой тот укрывает под плащом нищего. "Я выбрал это для вас потому, что святой Мартин — венгр. И я думал о том, что вы, венгры, в этот момент принимаете многочисленных беженцев", — пояснил понтифик.Орбан действительно пустил в страну мигрантов. И архиепископ Будапешта рассказывает в интервью, как им помогает адаптироваться католическое духовенство.Да, беженцы есть — их уже более миллиона. Но они не с Ближнего Востока, а с Украины. Так что трудно сказать, кто победил — папа или венгерский премьер. "Для Ватикана украинский конфликт несколько сдвинул проблему мусульманских регионов на второй план, что вполне естественно. Поэтому сейчас для него абсолютно неважно, граждане какой страны найдут убежище в Венгрии", — говорит религиовед Роман Лункин.Для Будапешта, заключает эксперт, тоже есть плюс: удастся сохранить национальную идентичность. К тому же два государства, по сути, сблизились — оба выступают за мирные переговоры. Что, конечно, настораживает Брюссель.И венгерский премьер, и папа полагают, что нынешние события на Украине — итог вмешательства третьей стороны. Так, Франциск в мае прошлого года заявил, что подтолкнуть Москву к спецоперации могли действия НАТО у границ России.По мнению Орбана, в последние годы Вашингтон не принимал активного участия в европейской политике, но после начала вооруженного конфликта все изменилось: США возглавили "коалицию войны". А Украина может вести военные действия только до тех пор, пока Америка говорит да. Но если скажет нет — сложится ситуация для прекращения огня.
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венгрия, ватикан, будапешт, виктор орбан, франциск (хорхе марио бергольо), евросоюз, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Венгрия, Ватикан, Будапешт, Виктор Орбан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Евросоюз, Аналитика - Религия и мировоззрение

"Никто не ожидал". Ватикан готовится обрушить ЕС

© AFP 2023 / TIZIANA FABIПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибывает на частную аудиенцию к папе римскому в Ватикане, 21 апреля 2022 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибывает на частную аудиенцию к папе римскому в Ватикане, 21 апреля 2022 года - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Через несколько дней папа Франциск прибудет с официальным визитом в Венгрию. Наблюдатели гадают, как пройдет встреча. С одной стороны, отношения лидера католиков с премьером, мягко говоря, натянутые. С другой — у них появилась общая тема, и это настораживает руководство Евросоюза.

"Невеста диалога"

Приготовления к приезду понтифика можно сравнить с гастролями рок-звезды. Для торжественной мессы выделили самый большой спортивный комплекс — арену имени Ласло Паппа на 12 тысяч человек. Все места забронировали еще в середине марта.
Для духовенства сшили эксклюзивные облачения. Запустили специальный портал, где каждый может рассказать, что ждет от предстоящего события.
Ажиотаж вполне понятен: для Венгрии, где католиков, по приблизительным подсчетам, более 5,5 миллиона (свыше половины населения), приезд папы римского многое значит.
К тому же лейтмотив нынешней встречи — молодежь и будущее. Беседы с официальными лицами — президентом и премьером — занимают лишь небольшую часть двухдневной программы. Остальное время Франциск намерен общаться со студентами, подростками из приюта инвалидов и детьми из бедных районов Будапешта.
Также Ватикан приоткрыл завесу над тем, что не вошло в официальную повестку: с большой вероятностью понтифик затронет тему конфликта на Украине.
"Я думаю, что папа, как он делает всегда, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться понять, можно ли совершить какие-то шаги к миру, учитывая позиции Венгрии на международной арене", — заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Выбор действительно во многом удачный. С одной стороны, премьер страны Виктор Орбан осудил действия Москвы. С другой — выступил в защиту национальных интересов: отказался поставлять Киеву оружие и не поддержал санкционную политику в отношении России.
Кроме того, глава правительства неоднократно призывал к "немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров".
Именно поэтому на официальном логотипе визита изображен старейший Цепной мост в Будапеште. Символ, как пояснили в ватиканской службе печати, "призван подчеркнуть мысль <…> о важности возведения мостов между людьми".
Одно из католических новостных агентств даже сделало забавную опечатку: вместо английского bridge написало bride. Получилось, что Венгрия — "невеста диалога".

Ценности одни, понимание разное

Однако интересен другой аспект. Франциск не первый раз посещает эту страну. Осенью 2021-го по пути в соседнюю Словакию он буквально на пару часов "заскочил" в Венгрию.
Торжественно закрыл Международный евхаристический конгресс, а до того 20 минут разговаривал с Виктором Орбаном. Так что и визитом это назвать нельзя.
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKПапа Франциск приветствует верующих перед святой мессой во время завершения Международного евхаристического конгресса в Будапеште, 12 сентября 2021 года
Папа Франциск приветствует верующих перед Святой Мессой во время завершения Международного Евхаристического конгресса в Будапеште, 12 сентября 2021 года - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Папа Франциск приветствует верующих перед святой мессой во время завершения Международного евхаристического конгресса в Будапеште, 12 сентября 2021 года
Тем не менее краткость встречи с лихвой компенсировалась ее напряженностью. Орбан после аудиенции опубликовал на странице в соцсетях короткий пост: "Я попросил (его. — Прим. ред.) не допустить гибели христианской Венгрии".
В некоторых СМИ на следующий день вышли довольно желчные рецензии.
"Один лишь факт того, что Франциск задержался <…> всего на семь часов, даже не переночевав, <...> ясно демонстрирует, какую оценку понтифик выносит Орбану и его политике. Круги, близкие к режиму, рассматривают это как попытку унизить", — говорилось в одной из них.
Другое издание констатировало, что премьеру не удалось заработать "политические очки": ведь папа "подчеркнул значимость таких ценностей, как открытость и уважение по отношению к людям", а Орбан как раз из тех, кто напрочь их отрицает.
Причина для злословий появилась еще в 2015-м. Тогда с началом масштабной миграции в Европу людей из стран Африки и Ближнего Востока Франциск бросил клич: "Принимать, защищать, поощрять и интегрировать".
Правда, не все в Старом Свете с энтузиазмом подхватили призыв. В частности, диаметрально противоположные взгляды были у Орбана, который давно снискал славу "неформала" и традиционалиста. А из-за ярой приверженности к приоритету национального над общеевропейским его считают главным апологетом суверенитета.
© AFP 2023 / ISTVAN HUSZTIЛагерь мигрантов у пограничного забора в сербской деревне Келебия, недалеко от Суботицы
Лагерь мигрантов у пограничного забора в приграничной сербской деревне Келебия, недалеко от Суботицы - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / ISTVAN HUSZTI
Лагерь мигрантов у пограничного забора в сербской деревне Келебия, недалеко от Суботицы
Протест против "либерального тренда" премьер последовательно продвигал во внутренней политике. Сначала его партия "Фидес" продавила в парламенте ужесточение религиозного законодательства. Из 358 организаций лишь 14 (все христианские) продлили регистрацию. Остальные обязали пройти процедуру заново. В частности, статуса лишилась мусульманская община.
А вскоре вдоль южной границы с Сербией появилась 170-километровая стена. Позже ее решили продлить на восток и запад — оградиться от Румынии и Хорватии соответственно. По словам Орбана, мера оказалась весьма эффективной. К слову, в 2017-м в Венгрию ежедневно прибывали по четыре-пять тысяч мигрантов. Притом что квота предусматривала лишь 1300 человек.
Ватикан, естественно, подобное возмутило. Весь парадокс в том, что обе стороны отстаивают "христианские ценности Европы" — только понимают их по-разному.

И овцы целы, и волки сыты

Любопытно, что антимиграционную политику Орбана поддержало венгерское католическое духовенство. Архиепископ Будапешта публично признал, что общины не в состоянии удовлетворить призыв Франциска.
© AFP 2023 / CSABA SEGESVARIЗаключенные строят второй забор на венгерско-сербской границе возле села Гара, 27 октября 2016 года
Заключенные строят второй забор на венгерско-сербской границе возле села Гара, 27 октября 2016 года - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / CSABA SEGESVARI
Заключенные строят второй забор на венгерско-сербской границе возле села Гара, 27 октября 2016 года
Его собрат по вере Ласло Кишш-Риго — глава епархии Сегеда-Чанана — и вовсе заявил, что "его святейшество ошибается", говоря о том, что Европа должна принимать сирийских мигрантов. По его словам, это настоящее нашествие и люди, прибывающие со словами "Аллах акбар" на устах, намерены возобладать в регионе.
Однако все кардинально изменилось в прошлом апреле. Орбан был с официальным визитом в Италии и ответно посетил Франциска. Папа преподнес премьеру в подарок медальон с изображением святого Мартина Турского: одной рукой тот укрывает под плащом нищего.
"Я выбрал это для вас потому, что святой Мартин — венгр. И я думал о том, что вы, венгры, в этот момент принимаете многочисленных беженцев", — пояснил понтифик.
Орбан действительно пустил в страну мигрантов. И архиепископ Будапешта рассказывает в интервью, как им помогает адаптироваться католическое духовенство.
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKУкраинские беженцы в Лоне, недалеко от венгерско-украинской границы
Украинские беженцы в Лоне, недалеко от венгерско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Украинские беженцы в Лоне, недалеко от венгерско-украинской границы
Да, беженцы есть — их уже более миллиона. Но они не с Ближнего Востока, а с Украины. Так что трудно сказать, кто победил — папа или венгерский премьер.
"Для Ватикана украинский конфликт несколько сдвинул проблему мусульманских регионов на второй план, что вполне естественно. Поэтому сейчас для него абсолютно неважно, граждане какой страны найдут убежище в Венгрии", — говорит религиовед Роман Лункин.
Для Будапешта, заключает эксперт, тоже есть плюс: удастся сохранить национальную идентичность. К тому же два государства, по сути, сблизились — оба выступают за мирные переговоры. Что, конечно, настораживает Брюссель.
И венгерский премьер, и папа полагают, что нынешние события на Украине — итог вмешательства третьей стороны. Так, Франциск в мае прошлого года заявил, что подтолкнуть Москву к спецоперации могли действия НАТО у границ России.
По мнению Орбана, в последние годы Вашингтон не принимал активного участия в европейской политике, но после начала вооруженного конфликта все изменилось: США возглавили "коалицию войны". А Украина может вести военные действия только до тех пор, пока Америка говорит да. Но если скажет нет — сложится ситуация для прекращения огня.
Папа римский Франциск после общей аудиенции на площади Святого Петра в ветреный день, 2018 год - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Мир изменится до неузнаваемости. Что задумали в Германии
13 апреля, 08:00
 
РелигияВенгрияВатиканБудапештВиктор ОрбанФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ЕвросоюзАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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