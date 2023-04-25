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Сергей Кравцов представил новый учебник по истории для 11-х классов

Сергей Кравцов представил новый учебник по истории для 11-х классов - РИА Новости, 25.04.2023

Сергей Кравцов представил новый учебник по истории для 11-х классов

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступил на федеральном Просветительском марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание", который РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:36

2023-04-25T11:36

2023-04-25T11:37

год педагога и наставника

сн_образование

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступил на федеральном Просветительском марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание", который проходит в Москве и других городах с 24 по 26 апреля. Сергей Кравцов рассказал школьникам о престиже профессии учителя и суверенитете российского образования.Он напомнил, что в знак признания высочайшей роли педагогического сообщества 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника.Министр просвещения подчеркнул, как важно вести работу по повышению статуса профессии учителя."Учителя и наставники – герои не только этого года, они герои на все времена. Уверен, мы сохраним традицию благодарности учителям на все последующие годы", – добавил он.Помимо этого, Сергей Кравцов обратил внимание слушателей на то, что в 2023 году отмечается 200-летие со дня рождения известного педагога К.Д. Ушинского. Центральная идея педагогической теории Ушинского – это народность образования и его самобытность, то есть суверенитет. В своем выступлении Сергей Кравцов подробно рассказал о создании суверенной системы образования в России. Он отметил важные шаги, предпринятые в этом направлении: закон о федеральных основных общеобразовательных программах, который призван обеспечить единый стандарт обучения в школах по всей стране, внеурочные занятия "Разговоры о важном", поддержку педагогических вузов, создание Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".В завершение своего выступления Сергей Кравцов представил новый учебник истории для 11-х классов. Учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к своему прошлому. В него также вошел раздел, в котором объясняются причины начала специальной военной операции. Авторами учебника стали помощник Президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.Помимо Сергея Кравцова, среди спикеров первого дня марафона в Москве – пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, Министр финансов РФ Антон Силуанов, врио главы ДНР Денис Пушилин, гендиректор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, гендиректор Студии "РОК", президент международного кинофестиваля "Послание к человеку", кинорежиссер, продюсер Алексей Учитель, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и многие другие.Выступления лекторов марафона "Знание.Первые" идут одновременно во всех пяти студиях марафона: в Московском Манеже, в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. В ходе трехдневной программы лекторы марафона: руководители крупных компаний, известные ученые, выдающиеся представители сферы культуры и искусства, военнослужащие и военные корреспонденты, врачи, государственные деятели и многие другие профессионалы – показывают молодежи возможности для самореализации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, сергей кравцов, российское общество "знание", социальный навигатор