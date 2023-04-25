https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867630336.html

Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии

Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 25.04.2023

Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии

Полностью прекратить торговлю с Россией невозможно, введённые Западом санкции против Москвы не работают, заявила во вторник экс-министр иностранных дел Австрии... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:55

2023-04-25T15:55

2023-04-25T15:55

торговля

россия

карин кнайсль

австрия

в мире

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867621067_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_fafca2685244013afa3775ec8e82924b.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полностью прекратить торговлю с Россией невозможно, введённые Западом санкции против Москвы не работают, заявила во вторник экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии заявило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. "Я не думаю, что возможно полностью прекратить торговлю с Россией. <…> Мы слышим, что России грозят санкции, но мы видим, что они не приносят тех результатов (на которые рассчитывали недружественные Москве страны - ред.)", - сказала Кнайсль журналистам.

https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

торговля, россия, карин кнайсль, австрия, в мире, санкции, санкции в отношении россии