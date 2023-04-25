https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867630336.html
Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии
Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 25.04.2023
Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии
Полностью прекратить торговлю с Россией невозможно, введённые Западом санкции против Москвы не работают, заявила во вторник экс-министр иностранных дел Австрии... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:55
2023-04-25T15:55
2023-04-25T15:55
торговля
россия
карин кнайсль
австрия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полностью прекратить торговлю с Россией невозможно, введённые Западом санкции против Москвы не работают, заявила во вторник экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии заявило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. "Я не думаю, что возможно полностью прекратить торговлю с Россией. <…> Мы слышим, что России грозят санкции, но мы видим, что они не приносят тех результатов (на которые рассчитывали недружественные Москве страны - ред.)", - сказала Кнайсль журналистам.
https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торговля, россия, карин кнайсль, австрия, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Торговля, Россия, Карин Кнайсль, Австрия, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: полностью прекратить торговлю с Россией невозможно