https://ria.ru/20230425/soyuzniki-1867479633.html

СМИ: ЕС решил "перехватить" четырех союзников России и Китая

СМИ: ЕС решил "перехватить" четырех союзников России и Китая - РИА Новости, 25.04.2023

СМИ: ЕС решил "перехватить" четырех союзников России и Китая

Евросоюз стремится переманить на свою сторону традиционных союзников России и Китая в лице Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстана, пишет Politico со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T03:27

2023-04-25T03:27

2023-04-25T05:17

в мире

евросоюз

россия

китай

бразилия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Евросоюз стремится переманить на свою сторону традиционных союзников России и Китая в лице Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстана, пишет Politico со ссылкой на секретный доклад ЕС."Чиновники ЕС распространили конфиденциальный доклад <…>, в котором подробно описаны несколько индивидуальных планов по возвращению — или удержанию — четырех ключевых "приоритетных стран", которые находятся на краю возглавляемого Западом альянса, пытающегося изолировать Россию, вооружить Украину и сдержать Китай. Эти страны: Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан", – сообщает издание.Как отмечается в статье, каждая из этих стран представляет потенциальную точку опоры ЕС в тех регионах, где Запад конкурирует за влияние с Россией и Китаем. Бразилия и Чили находятся в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия является экономическим центром Западной Африки, а Казахстан располагает запасами нефти и газа в Центральной Азии.Турне по Средней АзииРанее высокопоставленные представители министерства финансов США анонсировали визиты в Казахстан и Киргизию в рамках работы над пресечением путей обхода антироссийских санкций.В Центральной Азии Розенберг вместе с эмиссарами Министерства торговли США, коллегами из ЕС и Великобритании планируют провести встречи с представителями местных правительственных и деловых кругов на тему соблюдения санкций и противодействия их обходу.Давление со стороны ЗападаЗапад во главе с Соединенными Штатами оказывает грубое давление на страны, которые не присоединяются к санкциям против России, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, этой проблеме нужно уделить особое внимание как России, так и странам, оказавшимся под давлением Запада.Москва продолжает тесно контактировать с партнерами для того, чтобы минимизировать риски. Отвечая на вопрос, способно ли возможное давление Запада на Астану повлиять на отношения с Москвой, Песков отметил, что обе страны — союзники и большие друзья.Санкции в отношении РоссииС февраля прошлого года Евросоюз ввел десять пакетов различных санкций против России из-за спецоперации на Украине, что впоследствии привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230424/germaniya-1867256089.html

https://ria.ru/20230424/makron-1867247373.html

https://ria.ru/20230425/pryanik-1867476470.html

россия

китай

бразилия

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в мире, евросоюз, россия, китай, бразилия, санкции в отношении россии