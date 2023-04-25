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Сотрудника сахалинского вуза осудили за гибель двух студентов
Сотрудника сахалинского вуза осудили за гибель двух студентов - РИА Новости, 25.04.2023
Сотрудника сахалинского вуза осудили за гибель двух студентов
Южно-Сахалинский городской суд признал директора департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета виновным в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T04:52
2023-04-25T04:52
2023-04-25T05:24
происшествия
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валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд признал директора департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета виновным в гибели двух студентов вуза и приговорил его к 3,5 года колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры области.По информации пресс-службы, сотрудника вуза признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК (халатность). В судебном заседании установлено, что он ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, в которые в том числе входила подготовка общежитий университета к заселению студентов и проверка энергосистемы зданий.В 2021 году в одном из общежитий СахГУ нашли мертвыми двух студентов в возрасте 18 и 19 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверка установила, что причиной смерти молодых людей стало поражение током от неисправного электротитана. После трагедии губернатор Валерий Лимаренко распорядился проверить электрооборудование всех соцучреждений регионального значения, семьям погибших была оказана финансовая помощь.
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происшествия, сахалин, россия, валерий лимаренко
Происшествия, Сахалин, Россия, Валерий Лимаренко
Сотрудника сахалинского вуза осудили за гибель двух студентов
На Сахалине сотрудника вуза приговорили к 3,5 года колонии за гибель двух студентов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд признал директора департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета виновным в гибели двух студентов вуза и приговорил его к 3,5 года колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры области.
«
"Признав подсудимого виновным, суд учел его данные о личности, смягчающие обстоятельства, назначив наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением эксплуатации электрических сетей, зданий и сооружений, а также с организацией условий труда сроком на два года. Приговор провозглашен в открытом судебном заседании, в законную силу не вступил", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации пресс-службы, сотрудника вуза признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК (халатность). В судебном заседании установлено, что он ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, в которые в том числе входила подготовка общежитий университета к заселению студентов и проверка энергосистемы зданий.
В 2021 году в одном из общежитий СахГУ нашли мертвыми двух студентов в возрасте 18 и 19 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверка установила, что причиной смерти молодых людей стало поражение током от неисправного электротитана. После трагедии губернатор Валерий Лимаренко
распорядился проверить электрооборудование всех соцучреждений регионального значения, семьям погибших была оказана финансовая помощь.
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