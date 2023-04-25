Рейтинг@Mail.ru
Сотрудника сахалинского вуза осудили за гибель двух студентов - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 25.04.2023 (обновлено: 05:24 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/sakhalin-1867482112.html
Сотрудника сахалинского вуза осудили за гибель двух студентов
Сотрудника сахалинского вуза осудили за гибель двух студентов - РИА Новости, 25.04.2023
Сотрудника сахалинского вуза осудили за гибель двух студентов
Южно-Сахалинский городской суд признал директора департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета виновным в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T04:52
2023-04-25T05:24
происшествия
сахалин
россия
валерий лимаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд признал директора департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета виновным в гибели двух студентов вуза и приговорил его к 3,5 года колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры области.По информации пресс-службы, сотрудника вуза признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК (халатность). В судебном заседании установлено, что он ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, в которые в том числе входила подготовка общежитий университета к заселению студентов и проверка энергосистемы зданий.В 2021 году в одном из общежитий СахГУ нашли мертвыми двух студентов в возрасте 18 и 19 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверка установила, что причиной смерти молодых людей стало поражение током от неисправного электротитана. После трагедии губернатор Валерий Лимаренко распорядился проверить электрооборудование всех соцучреждений регионального значения, семьям погибших была оказана финансовая помощь.
https://ria.ru/20230425/blagoveschensk-1867481870.html
сахалин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, россия, валерий лимаренко
Происшествия, Сахалин, Россия, Валерий Лимаренко
Сотрудника сахалинского вуза осудили за гибель двух студентов

На Сахалине сотрудника вуза приговорили к 3,5 года колонии за гибель двух студентов

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд признал директора департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета виновным в гибели двух студентов вуза и приговорил его к 3,5 года колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры области.
«
"Признав подсудимого виновным, суд учел его данные о личности, смягчающие обстоятельства, назначив наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением эксплуатации электрических сетей, зданий и сооружений, а также с организацией условий труда сроком на два года. Приговор провозглашен в открытом судебном заседании, в законную силу не вступил", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации пресс-службы, сотрудника вуза признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК (халатность). В судебном заседании установлено, что он ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, в которые в том числе входила подготовка общежитий университета к заселению студентов и проверка энергосистемы зданий.
В 2021 году в одном из общежитий СахГУ нашли мертвыми двух студентов в возрасте 18 и 19 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверка установила, что причиной смерти молодых людей стало поражение током от неисправного электротитана. После трагедии губернатор Валерий Лимаренко распорядился проверить электрооборудование всех соцучреждений регионального значения, семьям погибших была оказана финансовая помощь.
Молоток в зале судебных заседаний
Экс-директора управления капстроительства Благовещенска осудили за взятку
Вчера, 04:25
 
ПроисшествияСахалинРоссияВалерий Лимаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала