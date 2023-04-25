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Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/pvo-1867628267.html
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов - РИА Новости, 25.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:49
2023-04-25T15:49
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Неждановка Харьковской области, Куземовка, Тополи, Лисичанск Луганской Народной Республики, Васильевка, Кирилловка, Торское Донецкой Народной Республики, Новоукраинское, Басань, Любимовка Запорожской области и Князе-Григорьевка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3849 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8849 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4655 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9762 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230425/ssha-1867501506.html
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россия, харьковская область, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Запорожская область, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов

Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских дронов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Неждановка Харьковской области, Куземовка, Тополи, Лисичанск Луганской Народной Республики, Васильевка, Кирилловка, Торское Донецкой Народной Республики, Новоукраинское, Басань, Любимовка Запорожской области и Князе-Григорьевка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3849 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8849 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4655 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9762 единицы специальной военной автомобильной техники.
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