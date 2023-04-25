https://ria.ru/20230425/pvo-1867628267.html

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов - РИА Новости, 25.04.2023

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:49

2023-04-25T15:49

2023-04-25T15:49

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

запорожская область

безопасность

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Неждановка Харьковской области, Куземовка, Тополи, Лисичанск Луганской Народной Республики, Васильевка, Кирилловка, Торское Донецкой Народной Республики, Новоукраинское, Басань, Любимовка Запорожской области и Князе-Григорьевка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3849 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8849 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4655 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9762 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230425/ssha-1867501506.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область, запорожская область, безопасность