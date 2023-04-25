https://ria.ru/20230425/pozhar-1867636365.html

В свердловском поселке Сосьва загорелись порядка десяти домов

В свердловском поселке Сосьва загорелись порядка десяти домов - РИА Новости, 25.04.2023

В свердловском поселке Сосьва загорелись порядка десяти домов

Порядка 10 домов загорелись в поселке городского типа Сосьва в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:18

2023-04-25T16:18

2023-04-25T19:41

происшествия

свердловская область

валерий горелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Порядка 10 домов загорелись в поселке городского типа Сосьва в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "В эти минуты горит порядка 10 домов. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы", - сказал собеседник агентства. По данным регионального ГУФСИН, в 13.30 мск поступила информация, что вблизи лечебно-исправительного учреждения №23 в Сосьве загорелась трава. Для недопущения распространения огня на территорию колонии задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава ведомственной пожарной части. Отмечается, что сотрудники исправительной колонии 8 из поселка Гари участвуют в ликвидации возгорания подручными средствами. В понедельник региональный главк МЧС информировал, что более 20 домов загорелись в поселке Таежный в Свердловской области, 27 человек эвакуировали в пункт временного размещения.

https://ria.ru/20230425/pozhar-1867634450.html

свердловская область

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)