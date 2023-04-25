https://ria.ru/20230425/pozhar-1867636365.html
В свердловском поселке Сосьва загорелись порядка десяти домов
В свердловском поселке Сосьва загорелись порядка десяти домов - РИА Новости, 25.04.2023
В свердловском поселке Сосьва загорелись порядка десяти домов
Порядка 10 домов загорелись в поселке городского типа Сосьва в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:18
2023-04-25T16:18
2023-04-25T19:41
происшествия
свердловская область
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867721853_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_845ae64e0a225a3df5fc2f07b0aea26d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Порядка 10 домов загорелись в поселке городского типа Сосьва в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "В эти минуты горит порядка 10 домов. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы", - сказал собеседник агентства. По данным регионального ГУФСИН, в 13.30 мск поступила информация, что вблизи лечебно-исправительного учреждения №23 в Сосьве загорелась трава. Для недопущения распространения огня на территорию колонии задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава ведомственной пожарной части. Отмечается, что сотрудники исправительной колонии 8 из поселка Гари участвуют в ликвидации возгорания подручными средствами. В понедельник региональный главк МЧС информировал, что более 20 домов загорелись в поселке Таежный в Свердловской области, 27 человек эвакуировали в пункт временного размещения.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867634450.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867721853_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1e10d89e0c69b0f526d1f480fca504f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В свердловском поселке Сосьва загорелись порядка десяти домов
В свердловском поселке городского типа Сосьва загорелись порядка десяти домов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Порядка 10 домов загорелись в поселке городского типа Сосьва в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"В эти минуты горит порядка 10 домов. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы", - сказал собеседник агентства.
По данным регионального ГУФСИН, в 13.30 мск поступила информация, что вблизи лечебно-исправительного учреждения №23 в Сосьве загорелась трава. Для недопущения распространения огня на территорию колонии задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава ведомственной пожарной части. Отмечается, что сотрудники исправительной колонии 8 из поселка Гари участвуют в ликвидации возгорания подручными средствами.
В понедельник региональный главк МЧС
информировал, что более 20 домов загорелись в поселке Таежный в Свердловской области, 27 человек эвакуировали в пункт временного размещения.
На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки