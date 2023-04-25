Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 151 боеприпас
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 151 боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 27 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из РСЗО, ракет MFOM AT2, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 151 единицу различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Ясиноватая, Донецк, Еленовка, Петровское, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе девочки-подростка, в Петровском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 40 обстрелов.