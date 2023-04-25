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Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:13 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867477879.html
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 151 боеприпас, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T02:13
2023-04-25T02:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 151 боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Ясиноватая, Донецк, Еленовка, Петровское, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе девочки-подростка, в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 40 обстрелов.
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867234275.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 151 боеприпас

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 151 боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 27 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из РСЗО, ракет MFOM AT2, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 151 единицу различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Ясиноватая, Донецк, Еленовка, Петровское, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе девочки-подростка, в Петровском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 40 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецкУкраина
 
 
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