https://ria.ru/20230425/moskva-1867561914.html

Бирюков: специалисты обновили в Москве около 16 тысяч объектов энергетики

Бирюков: специалисты обновили в Москве около 16 тысяч объектов энергетики - РИА Новости, 25.04.2023

Бирюков: специалисты обновили в Москве около 16 тысяч объектов энергетики

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в апреле около 16 тысяч объектов энергетики столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:01

2023-04-25T13:01

2023-04-25T13:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в апреле около 16 тысяч объектов энергетики столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проводим работы по обновлению столичных объектов энергетики. В общей сложности привели в порядок около 16 тысяч сооружений - зданий трансформаторных подстанций, вентиляционных шахт городских коллекторов, газораспределительных и тепловых пунктов. Провели промывку и покраску, при необходимости - техническое обслуживание и текущий ремонт", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что специалисты привели в порядок более 1 тысячи зданий трансформаторных подстанций, более 13 тысяч вентиляционных шахт городских коллекторов, свыше 300 газораспределительных пунктов и более 1,6 тысячи центральных тепловых пунктов. "Дополнительно организовали уборку территорий возле объектов энергетики и благоустройство", - говорится в сообщении.

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков