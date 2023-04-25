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Бирюков: специалисты обновили в Москве около 16 тысяч объектов энергетики
Бирюков: специалисты обновили в Москве около 16 тысяч объектов энергетики - РИА Новости, 25.04.2023
Бирюков: специалисты обновили в Москве около 16 тысяч объектов энергетики
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в апреле около 16 тысяч объектов энергетики столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:01
2023-04-25T13:01
2023-04-25T13:01
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в апреле около 16 тысяч объектов энергетики столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проводим работы по обновлению столичных объектов энергетики. В общей сложности привели в порядок около 16 тысяч сооружений - зданий трансформаторных подстанций, вентиляционных шахт городских коллекторов, газораспределительных и тепловых пунктов. Провели промывку и покраску, при необходимости - техническое обслуживание и текущий ремонт", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что специалисты привели в порядок более 1 тысячи зданий трансформаторных подстанций, более 13 тысяч вентиляционных шахт городских коллекторов, свыше 300 газораспределительных пунктов и более 1,6 тысячи центральных тепловых пунктов. "Дополнительно организовали уборку территорий возле объектов энергетики и благоустройство", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в апреле около 16 тысяч объектов энергетики столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проводим работы по обновлению столичных объектов энергетики. В общей сложности привели в порядок около 16 тысяч сооружений - зданий трансформаторных подстанций, вентиляционных шахт городских коллекторов, газораспределительных и тепловых пунктов. Провели промывку и покраску, при необходимости - техническое обслуживание и текущий ремонт", - цитируют Бирюкова
в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Отмечается, что специалисты привели в порядок более 1 тысячи зданий трансформаторных подстанций, более 13 тысяч вентиляционных шахт городских коллекторов, свыше 300 газораспределительных пунктов и более 1,6 тысячи центральных тепловых пунктов.
"Дополнительно организовали уборку территорий возле объектов энергетики и благоустройство", - говорится в сообщении.