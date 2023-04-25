https://ria.ru/20230425/mnogopolyarnost-1867475823.html
В мире происходит переход к многополярности, заявил постпред Белоруссии
В мире происходит переход к многополярности, заявил постпред Белоруссии - РИА Новости, 25.04.2023
В мире происходит переход к многополярности, заявил постпред Белоруссии
Переход мира к многополярности происходит, несмотря на сопротивление тех стран, которые с этим пытаются бороться, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T01:40
2023-04-25T01:40
2023-04-25T01:40
белоруссия
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Переход мира к многополярности происходит, несмотря на сопротивление тех стран, которые с этим пытаются бороться, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.Рыбаков добавил, что уже "абсолютно всем" понятно, что процесс трансформации идет и его не остановить."Может быть, именно поэтому и применяются такие ожесточенные методы", - добавил он, приведя для примера санкции против Белоруссии.
https://ria.ru/20230425/sanktsiya-1867473941.html
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белоруссия, валентин рыбаков, оон, в мире
Белоруссия, Валентин Рыбаков, ООН, В мире
В мире происходит переход к многополярности, заявил постпред Белоруссии
Постпред Белоруссии Рыбаков: сопротивляющиеся страны не остановят многополярность в мире
ООН, 25 апр - РИА Новости. Переход мира к многополярности происходит, несмотря на сопротивление тех стран, которые с этим пытаются бороться, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
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"Так или иначе, хотят они этого или не хотят, но в очень сложной борьбе трансформация к многополярности происходит, каково бы ни было сопротивление тех стран, которые с этим пытаются всячески бороться", - заявил он журналистам на вопрос РИА Новости по итогам заседания Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.
Рыбаков добавил, что уже "абсолютно всем" понятно, что процесс трансформации идет и его не остановить.
"Может быть, именно поэтому и применяются такие ожесточенные методы", - добавил он, приведя для примера санкции против Белоруссии.
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