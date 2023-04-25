https://ria.ru/20230425/mnogopolyarnost-1867475823.html

В мире происходит переход к многополярности, заявил постпред Белоруссии

В мире происходит переход к многополярности, заявил постпред Белоруссии - РИА Новости, 25.04.2023

В мире происходит переход к многополярности, заявил постпред Белоруссии

Переход мира к многополярности происходит, несмотря на сопротивление тех стран, которые с этим пытаются бороться, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T01:40

2023-04-25T01:40

2023-04-25T01:40

белоруссия

валентин рыбаков

оон

в мире

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Переход мира к многополярности происходит, несмотря на сопротивление тех стран, которые с этим пытаются бороться, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.Рыбаков добавил, что уже "абсолютно всем" понятно, что процесс трансформации идет и его не остановить."Может быть, именно поэтому и применяются такие ожесточенные методы", - добавил он, приведя для примера санкции против Белоруссии.

https://ria.ru/20230425/sanktsiya-1867473941.html

белоруссия

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