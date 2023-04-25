Рейтинг@Mail.ru
В Сети появился тизер сериала про Конора Макгрегора: видео - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
17:50 25.04.2023 (обновлено: 10:42 30.10.2025)
https://ria.ru/20230425/makgregor-1867682096.html
В Сети появился тизер сериала про Конора Макгрегора: видео
В Сети появился тизер сериала про Конора Макгрегора: видео - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
В Сети появился тизер сериала про Конора Макгрегора: видео
Американский стриминговый сервис Netflix представил тизер нового сериала "Макгрегор навсегда" про звезду смешанных единоборств, ирландца Конора Макгрегора. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2023-04-25T17:50:00+03:00
2025-10-30T10:42:00+03:00
единоборства
спорт
конор макгрегор
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
netflix
кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602268722_0:114:828:581_1920x0_80_0_0_824cf9f5f9e944a5444958a121f97e7f.jpg
/20230423/pavlovich-1866964480.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2023
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602268722_0:105:828:726_1920x0_80_0_0_1416b94163f90876fc290417057d79f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, конор макгрегор, смешанные боевые искусства (мма), ufc, netflix, кино
Единоборства, Спорт, Конор Макгрегор, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Netflix, Кино

В Сети появился тизер сериала про Конора Макгрегора: видео

© Фото : Twitter.com/TheNotoriousMMAКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Twitter.com/TheNotoriousMMA
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix представил тизер нового сериала "Макгрегор навсегда" про звезду смешанных единоборств, ирландца Конора Макгрегора.
Премьера назначена на 17 мая.
Конору Макгрегору 34 года, на его счету 22 победы и шесть поражений. Свой последний поединок он провел в июле 2021 года, когда получил перелом ноги в третьей схватке против американца Дастина Порье.
Спортсмен является первым двойным чемпионом UFC (одновременно владел поясами в легком и полулегком дивизионах).
Павлович нокаутирует Блейдса в главном бою турнира UFC Вегас 71 - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
"Где мой пояс UFC?" Русский десантник отправил спать еще одного американца
23 апреля 2023, 05:30
 
ЕдиноборстваСпортКонор МакгрегорСмешанные боевые искусства (ММА)UFCNetflixКино
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Порту
    Ницца
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Рома
    Мидтъюлланн
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Фейенорд
    Селтик
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    ПАОК
    Бранн
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Лилль
    Динамо Загреб
    0
    0
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала