https://ria.ru/20230425/lenoblast-1867533418.html
Ленобласть намерена в этом году превысить объемы промпроизводства 2022 года
Ленобласть намерена в этом году превысить объемы промпроизводства 2022 года - РИА Новости, 25.04.2023
Ленобласть намерена в этом году превысить объемы промпроизводства 2022 года
Власти Ленинградской области намерены выйти на докризисный уровень индекса промышленного производства с уверенным ростом, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:24
2023-04-25T11:24
2023-04-25T11:24
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены выйти на докризисный уровень индекса промышленного производства с уверенным ростом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, такую задачу перед подчиненными поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на аппаратном совещании в областном правительстве."Индекс промышленного производства за январь-февраль 2023 года к аналогичному периоду 2022 года составил 98,3%, а показатель за февраль к январю текущего года уже составляет 103%", – пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что значительный рост ― почти на 40% ― демонстрирует отрасль машиностроения и производства прочих транспортных средств и оборудования, в первую очередь, вагоностроение. Выросло на 60% производство напитков, этому способствовало введение санкций и сворачивание деятельности крупных иностранных поставщиков."Важно, что у нас появились отрасли, которые становятся локомотивами роста экономики региона", ― отметил Дрозденко.Он также подчеркнул, что Ленинградская область ― один из немногих регионов, в которых не снижается реальная заработная плата. По итогам февраля показатель превысил 60 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230413/proizvodstvo-1865145694.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены выйти на докризисный уровень индекса промышленного производства с уверенным ростом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, такую задачу перед подчиненными поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
на аппаратном совещании в областном правительстве.
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"Индекс промышленного производства за январь-февраль 2023 года к аналогичному периоду 2022 года составил 98,3%, а показатель за февраль к январю текущего года уже составляет 103%", – пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что значительный рост ― почти на 40% ― демонстрирует отрасль машиностроения и производства прочих транспортных средств и оборудования, в первую очередь, вагоностроение. Выросло на 60% производство напитков, этому способствовало введение санкций и сворачивание деятельности крупных иностранных поставщиков.
"Важно, что у нас появились отрасли, которые становятся локомотивами роста экономики региона", ― отметил Дрозденко.
Он также подчеркнул, что Ленинградская область ― один из немногих регионов, в которых не снижается реальная заработная плата. По итогам февраля показатель превысил 60 тысяч рублей.