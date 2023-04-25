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Ленобласть намерена в этом году превысить объемы промпроизводства 2022 года - РИА Новости, 25.04.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
11:24 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/lenoblast-1867533418.html
Ленобласть намерена в этом году превысить объемы промпроизводства 2022 года
Ленобласть намерена в этом году превысить объемы промпроизводства 2022 года - РИА Новости, 25.04.2023
Ленобласть намерена в этом году превысить объемы промпроизводства 2022 года
Власти Ленинградской области намерены выйти на докризисный уровень индекса промышленного производства с уверенным ростом, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:24
2023-04-25T11:24
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены выйти на докризисный уровень индекса промышленного производства с уверенным ростом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, такую задачу перед подчиненными поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на аппаратном совещании в областном правительстве."Индекс промышленного производства за январь-февраль 2023 года к аналогичному периоду 2022 года составил 98,3%, а показатель за февраль к январю текущего года уже составляет 103%", – пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что значительный рост ― почти на 40% ― демонстрирует отрасль машиностроения и производства прочих транспортных средств и оборудования, в первую очередь, вагоностроение. Выросло на 60% производство напитков, этому способствовало введение санкций и сворачивание деятельности крупных иностранных поставщиков."Важно, что у нас появились отрасли, которые становятся локомотивами роста экономики региона", ― отметил Дрозденко.Он также подчеркнул, что Ленинградская область ― один из немногих регионов, в которых не снижается реальная заработная плата. По итогам февраля показатель превысил 60 тысяч рублей.
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александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко

Ленобласть намерена в этом году превысить объемы промпроизводства 2022 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены выйти на докризисный уровень индекса промышленного производства с уверенным ростом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, такую задачу перед подчиненными поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на аппаратном совещании в областном правительстве.
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"Индекс промышленного производства за январь-февраль 2023 года к аналогичному периоду 2022 года составил 98,3%, а показатель за февраль к январю текущего года уже составляет 103%", – пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что значительный рост ― почти на 40% ― демонстрирует отрасль машиностроения и производства прочих транспортных средств и оборудования, в первую очередь, вагоностроение. Выросло на 60% производство напитков, этому способствовало введение санкций и сворачивание деятельности крупных иностранных поставщиков.
"Важно, что у нас появились отрасли, которые становятся локомотивами роста экономики региона", ― отметил Дрозденко.
Он также подчеркнул, что Ленинградская область ― один из немногих регионов, в которых не снижается реальная заработная плата. По итогам февраля показатель превысил 60 тысяч рублей.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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