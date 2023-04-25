https://ria.ru/20230425/lenoblast-1867533418.html

Ленобласть намерена в этом году превысить объемы промпроизводства 2022 года

Ленобласть намерена в этом году превысить объемы промпроизводства 2022 года - РИА Новости, 25.04.2023

Ленобласть намерена в этом году превысить объемы промпроизводства 2022 года

Власти Ленинградской области намерены выйти на докризисный уровень индекса промышленного производства с уверенным ростом, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:24

2023-04-25T11:24

2023-04-25T11:24

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены выйти на докризисный уровень индекса промышленного производства с уверенным ростом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, такую задачу перед подчиненными поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на аппаратном совещании в областном правительстве."Индекс промышленного производства за январь-февраль 2023 года к аналогичному периоду 2022 года составил 98,3%, а показатель за февраль к январю текущего года уже составляет 103%", – пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что значительный рост ― почти на 40% ― демонстрирует отрасль машиностроения и производства прочих транспортных средств и оборудования, в первую очередь, вагоностроение. Выросло на 60% производство напитков, этому способствовало введение санкций и сворачивание деятельности крупных иностранных поставщиков."Важно, что у нас появились отрасли, которые становятся локомотивами роста экономики региона", ― отметил Дрозденко.Он также подчеркнул, что Ленинградская область ― один из немногих регионов, в которых не снижается реальная заработная плата. По итогам февраля показатель превысил 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230413/proizvodstvo-1865145694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко