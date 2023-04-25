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Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Ближний Восток и продуктовую сделку - РИА Новости, 25.04.2023
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04:09 25.04.2023 (обновлено: 07:44 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867481159.html
Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Ближний Восток и продуктовую сделку
Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Ближний Восток и продуктовую сделку - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Ближний Восток и продуктовую сделку
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем ситуацию на Украине и вокруг нее, обстановку в Сирии, Йемене и РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T04:09
2023-04-25T07:44
россия
сергей лавров
оон
антониу гуттереш
украина
сирия
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем ситуацию на Украине и вокруг нее, обстановку в Сирии, Йемене и Афганистане, а также сотрудничество Москвы и ООН и реализацию черноморской инициативы, сообщается на сайте российского дипведомства.Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета Безопасности. Он встретился с Гуттерешем, который принял к сведению обеспокоенности Москвы по тому, как исполняется российская часть продуктовой сделки. Сам Лавров по итогам встречи с генсеком ООН сказал журналистам, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки. Гутерреш, как сообщала пресс-служба всемирной организации, со своей стороны проинформировал министра об усилиях организации по разрешению ситуации с принимающей стороной, в частности по теме невыдачи виз российским делегатам."Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и всемирной Организации... В фокусе дискуссии находилась ситуация на Украине и вокруг нее. Министр в подробном ключе вновь изложил первопричины текущего кризиса, ход и цели специальной военной операции, направленной на устранение угроз национальной безопасности России", - говорится в сообщении на сайте МИД.Лавров также жестко раскритиковал западные страны за использование площадки ООН для продвижения политизированных антироссийских инициатив, чреватых лишь затягиванием текущего кризиса.Глава МИД привлек особое внимание к невыполнению США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН, включая невыдачу виз российским представителям на мероприятия по линии всемирной организации, незаконное отчуждение российской дипсобственности и введение ограничений на передвижения наших дипломатов. Помимо прочего, стороны обменялись мнение по ряду актуальных вопросов, находящихся на контроле Совбеза ООН, таких как обстановка в Сирии, Йемене, Афганистане, а также в палестино-израильском урегулировании. "Большое внимание было уделено вопросам реализации Стамбульских договоренностей от июля 2022 года по вывозу украинского продовольствия и обеспечения беспрепятственного доступа российского экспорта сельхозпродуктов и удобрений на мировой рынок. Лавров подчеркнул, что несмотря на взаимоувязанный пакетный характер указанных соглашений на фоне устойчивых поставок украинских зерновых конкретных сдвигов в выполнении меморандума Россия — Секретариат ООН до сих пор нет", - сообщили в МИД.И Лавров, и Гутерреш отметили важность дальнейшего укрепления "центральной координирующей роли ООН в глобальной политике и продвижения подлинной многосторонности, опирающейся на основополагающие международно-правовые нормы, в том числе цели и принципы Устава всемирной Организации".Лаврова в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США не выдали им визы. Как пообещал российский дипломатический источник, представители американских СМИ после таких действий Вашингтона будут испытывать на себе максимальный дискомфорт.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867472551.html
https://ria.ru/20230425/delegatsiya-1867477100.html
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россия, сергей лавров, оон, антониу гуттереш, украина, сирия, в мире
Россия, Сергей Лавров, ООН, Антониу Гуттереш, Украина, Сирия, В мире
Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Ближний Восток и продуктовую сделку

Глава МИД Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Ближний Восток и продуктовую сделку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем ситуацию на Украине и вокруг нее, обстановку в Сирии, Йемене и Афганистане, а также сотрудничество Москвы и ООН и реализацию черноморской инициативы, сообщается на сайте российского дипведомства.
Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета Безопасности. Он встретился с Гуттерешем, который принял к сведению обеспокоенности Москвы по тому, как исполняется российская часть продуктовой сделки. Сам Лавров по итогам встречи с генсеком ООН сказал журналистам, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки. Гутерреш, как сообщала пресс-служба всемирной организации, со своей стороны проинформировал министра об усилиях организации по разрешению ситуации с принимающей стороной, в частности по теме невыдачи виз российским делегатам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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"Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и всемирной Организации... В фокусе дискуссии находилась ситуация на Украине и вокруг нее. Министр в подробном ключе вновь изложил первопричины текущего кризиса, ход и цели специальной военной операции, направленной на устранение угроз национальной безопасности России", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Лавров также жестко раскритиковал западные страны за использование площадки ООН для продвижения политизированных антироссийских инициатив, чреватых лишь затягиванием текущего кризиса.
Глава МИД привлек особое внимание к невыполнению США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН, включая невыдачу виз российским представителям на мероприятия по линии всемирной организации, незаконное отчуждение российской дипсобственности и введение ограничений на передвижения наших дипломатов. Помимо прочего, стороны обменялись мнение по ряду актуальных вопросов, находящихся на контроле Совбеза ООН, таких как обстановка в Сирии, Йемене, Афганистане, а также в палестино-израильском урегулировании.
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"Большое внимание было уделено вопросам реализации Стамбульских договоренностей от июля 2022 года по вывозу украинского продовольствия и обеспечения беспрепятственного доступа российского экспорта сельхозпродуктов и удобрений на мировой рынок. Лавров подчеркнул, что несмотря на взаимоувязанный пакетный характер указанных соглашений на фоне устойчивых поставок украинских зерновых конкретных сдвигов в выполнении меморандума Россия — Секретариат ООН до сих пор нет", - сообщили в МИД.
И Лавров, и Гутерреш отметили важность дальнейшего укрепления "центральной координирующей роли ООН в глобальной политике и продвижения подлинной многосторонности, опирающейся на основополагающие международно-правовые нормы, в том числе цели и принципы Устава всемирной Организации".
Лаврова в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США не выдали им визы. Как пообещал российский дипломатический источник, представители американских СМИ после таких действий Вашингтона будут испытывать на себе максимальный дискомфорт.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
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