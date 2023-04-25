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Храм в Донецке поврежден при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 25.04.2023 (обновлено: 16:09 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/khram-1867631029.html
Храм в Донецке поврежден при обстреле со стороны ВСУ
Храм в Донецке поврежден при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
Храм в Донецке поврежден при обстреле со стороны ВСУ
Фасад и остекление Свято-Игнатьевского православного храма в Киевском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:55
2023-04-25T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Фасад и остекление Свято-Игнатьевского православного храма в Киевском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского Храма по проспекту Манежному", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Храм святителя Игнатия Брянчанинова, о котором идет речь, расположен в пешей доступности от донецкого аэропорта, уничтоженного в первый год вооруженного конфликта в Донбассе.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230425/oon-1867604109.html
донецк
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в мире, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины
Храм в Донецке поврежден при обстреле со стороны ВСУ

Свято-Игнатьевский храм в Донецке поврежден при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Фасад и остекление Свято-Игнатьевского православного храма в Киевском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского Храма по проспекту Манежному", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Храм святителя Игнатия Брянчанинова, о котором идет речь, расположен в пешей доступности от донецкого аэропорта, уничтоженного в первый год вооруженного конфликта в Донбассе.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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