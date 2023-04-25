https://ria.ru/20230425/khram-1867631029.html

Храм в Донецке поврежден при обстреле со стороны ВСУ

Храм в Донецке поврежден при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023

Храм в Донецке поврежден при обстреле со стороны ВСУ

Фасад и остекление Свято-Игнатьевского православного храма в Киевском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:55

2023-04-25T15:55

2023-04-25T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Фасад и остекление Свято-Игнатьевского православного храма в Киевском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского Храма по проспекту Манежному", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Храм святителя Игнатия Брянчанинова, о котором идет речь, расположен в пешей доступности от донецкого аэропорта, уничтоженного в первый год вооруженного конфликта в Донбассе.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230425/oon-1867604109.html

донецк

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, вооруженные силы украины