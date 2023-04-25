https://ria.ru/20230425/golosovoe-1867634599.html

Врачи МО получили возможность заполнять документы голосовым вводом

Врачи МО получили возможность заполнять документы голосовым вводом - РИА Новости, 25.04.2023

Врачи МО получили возможность заполнять документы голосовым вводом

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что с этого года врачи получили возможность заполнять медицинские... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:09

2023-04-25T16:09

2023-04-25T16:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764257074_0:149:3077:1880_1920x0_80_0_0_1541080ec526eb64bb2a2050dd6e5d38.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что с этого года врачи получили возможность заполнять медицинские документы при помощи голосового ввода. Об этом сообщил телеканал “360”.Специальные устройства предназначаются для врачей УЗИ, рентгенологов и других специалистов. Всего подобными устройствами оснастили 1070 кабинетов в поликлиниках и стационарах."Устройства позволяют врачу не тратить время на ручное заполнение медицинской документации – данные вносятся автоматически благодаря системе распознавания речи. Это позволяет сократить время, затраченное на описание исследований, до 50%", – уточнила Стригункова.Устройство работает следующим образом: врачи надиктовывают результаты исследования, а система автоматически вносит нужные данные. Далее они отображаются в электронной карте пациента на портале "Госуслуги".

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)