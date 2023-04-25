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Врачи МО получили возможность заполнять документы голосовым вводом - РИА Новости, 25.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:09 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/golosovoe-1867634599.html
Врачи МО получили возможность заполнять документы голосовым вводом
Врачи МО получили возможность заполнять документы голосовым вводом - РИА Новости, 25.04.2023
Врачи МО получили возможность заполнять документы голосовым вводом
Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что с этого года врачи получили возможность заполнять медицинские... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:09
2023-04-25T16:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что с этого года врачи получили возможность заполнять медицинские документы при помощи голосового ввода. Об этом сообщил телеканал “360”.Специальные устройства предназначаются для врачей УЗИ, рентгенологов и других специалистов. Всего подобными устройствами оснастили 1070 кабинетов в поликлиниках и стационарах."Устройства позволяют врачу не тратить время на ручное заполнение медицинской документации – данные вносятся автоматически благодаря системе распознавания речи. Это позволяет сократить время, затраченное на описание исследований, до 50%", – уточнила Стригункова.Устройство работает следующим образом: врачи надиктовывают результаты исследования, а система автоматически вносит нужные данные. Далее они отображаются в электронной карте пациента на портале "Госуслуги".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Врачи МО получили возможность заполнять документы голосовым вводом

© РИА Новости / Алексей СухоруковПроведение ультразвукового исследования брюшной полости
Проведение ультразвукового исследования брюшной полости - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что с этого года врачи получили возможность заполнять медицинские документы при помощи голосового ввода. Об этом сообщил телеканал “360”.
Специальные устройства предназначаются для врачей УЗИ, рентгенологов и других специалистов. Всего подобными устройствами оснастили 1070 кабинетов в поликлиниках и стационарах.
"Устройства позволяют врачу не тратить время на ручное заполнение медицинской документации – данные вносятся автоматически благодаря системе распознавания речи. Это позволяет сократить время, затраченное на описание исследований, до 50%", – уточнила Стригункова.
Устройство работает следующим образом: врачи надиктовывают результаты исследования, а система автоматически вносит нужные данные. Далее они отображаются в электронной карте пациента на портале "Госуслуги".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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