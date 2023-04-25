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Экс-директора управления капстроительства Благовещенска осудили за взятку
Экс-директора управления капстроительства Благовещенска осудили за взятку - РИА Новости, 25.04.2023
Экс-директора управления капстроительства Благовещенска осудили за взятку
Бывшего директора управления капитального строительства Благовещенска городской суд приговорил к 10 годам колонии за взятку свыше полумиллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T04:25
2023-04-25T04:25
2023-04-25T04:25
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амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
благовещенский городской суд
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Бывшего директора управления капитального строительства Благовещенска городской суд приговорил к 10 годам колонии за взятку свыше полумиллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области. Как установил суд, осужденная получила от руководителя строительной организации взятку в виде товарно-материальных ценностей (сантехническое оборудование) и услуг имущественного характера на сумму более 550 тысяч рублей, - это была часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 5,5 миллиона рублей. За "вознаграждение" экс-руководитель ГУКС обещала подтвердить соответствие выполненного подрядчиком капремонта здания школы областного центра техническим требованиям, строительным нормам и правилам, а также помочь в оформлении для заказчика актов на оплату. Получив часть предполагаемой взятки, ее незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Суд наложил арест на два гаража и две квартиры, принадлежащие подследственной. "Приговором Благовещенского городского суда виновной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 27,5 миллионов рублей", - сообщили в СУСК.
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благовещенск, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), благовещенский городской суд, происшествия
Благовещенск, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Благовещенский городской суд, Происшествия
Экс-директора управления капстроительства Благовещенска осудили за взятку
Экс-директора управления капстроительства Благовещенска приговорили к колонии за взятку
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Бывшего директора управления капитального строительства Благовещенска городской суд приговорил к 10 годам колонии за взятку свыше полумиллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.
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"Женщина признана виновной в … получении должностным лицом взятки … в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Как установил суд, осужденная получила от руководителя строительной организации взятку в виде товарно-материальных ценностей (сантехническое оборудование) и услуг имущественного характера на сумму более 550 тысяч рублей, - это была часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 5,5 миллиона рублей.
За "вознаграждение" экс-руководитель ГУКС обещала подтвердить соответствие выполненного подрядчиком капремонта здания школы областного центра техническим требованиям, строительным нормам и правилам, а также помочь в оформлении для заказчика актов на оплату. Получив часть предполагаемой взятки, ее незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Суд наложил арест на два гаража и две квартиры, принадлежащие подследственной.
"Приговором Благовещенского городского суда
виновной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 27,5 миллионов рублей", - сообщили в СУСК.
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