https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867329062.html

"Ему плевать". Заявление Зеленского об Артемовске шокировало немцев

"Ему плевать". Заявление Зеленского об Артемовске шокировало немцев - РИА Новости, 24.04.2023

"Ему плевать". Заявление Зеленского об Артемовске шокировало немцев

Читатели Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление о невозможности сдачи Артемовска, поскольку это даст российским войскам... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:23

2023-04-24T13:23

2023-04-24T17:49

в мире

артемовск

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление о невозможности сдачи Артемовска, поскольку это даст российским войскам возможность занять больше территорий."Так все-таки Артемовск имеет не только символическое значение", — прокомментировал Christian G."Я уже все это закончил бы. Либо начнутся переговоры, либо вся Украина будет выглядеть так, как Артемовск", — написал ulf w."Учитывая то, что российские войска освободили 85-90 процентов Артемовска, сомневаюсь, что у Зеленского есть связь с реальностью", — отметил Rainer S.Журналист немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн сообщал, что Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск.

https://ria.ru/20230424/makron-1867247373.html

https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867273008.html

артемовск

украина

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в мире, артемовск, украина, владимир зеленский