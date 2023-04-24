"Ему плевать". Заявление Зеленского об Артемовске шокировало немцев
Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за слова о невозможности отказа от Артемовска
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление о невозможности сдачи Артемовска, поскольку это даст российским войскам возможность занять больше территорий.
"Так все-таки Артемовск имеет не только символическое значение", — прокомментировал Christian G.
"Я уже все это закончил бы. Либо начнутся переговоры, либо вся Украина будет выглядеть так, как Артемовск", — написал ulf w.
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"Зеленский находится в безопасности, как и его семья с его богатством. Продолжение конфликта финансируется другими странами. Уже даже есть предположительная стоимость восстановления страны. Поэтому ему плевать", — указал selest C.
"Учитывая то, что российские войска освободили 85-90 процентов Артемовска, сомневаюсь, что у Зеленского есть связь с реальностью", — отметил Rainer S.
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"Короче говоря, для Украины в Артемовске все кончено. Но это якобы не проблема, поскольку украинская сторона в прошлом неоднократно подчеркивала, насколько незначителен этот регион. Или же все-таки нет?" — подытожил Andrew W.
Журналист немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн сообщал, что Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск.