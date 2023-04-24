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"Ему плевать". Заявление Зеленского об Артемовске шокировало немцев - РИА Новости, 24.04.2023
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13:23 24.04.2023 (обновлено: 17:49 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867329062.html
"Ему плевать". Заявление Зеленского об Артемовске шокировало немцев
"Ему плевать". Заявление Зеленского об Артемовске шокировало немцев - РИА Новости, 24.04.2023
"Ему плевать". Заявление Зеленского об Артемовске шокировало немцев
Читатели Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление о невозможности сдачи Артемовска, поскольку это даст российским войскам... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:23
2023-04-24T17:49
в мире
артемовск
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление о невозможности сдачи Артемовска, поскольку это даст российским войскам возможность занять больше территорий."Так все-таки Артемовск имеет не только символическое значение", — прокомментировал Christian G."Я уже все это закончил бы. Либо начнутся переговоры, либо вся Украина будет выглядеть так, как Артемовск", — написал ulf w."Учитывая то, что российские войска освободили 85-90 процентов Артемовска, сомневаюсь, что у Зеленского есть связь с реальностью", — отметил Rainer S.Журналист немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн сообщал, что Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск.
https://ria.ru/20230424/makron-1867247373.html
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в мире, артемовск, украина, владимир зеленский
В мире, Артемовск, Украина, Владимир Зеленский
"Ему плевать". Заявление Зеленского об Артемовске шокировало немцев

Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за слова о невозможности отказа от Артемовска

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление о невозможности сдачи Артемовска, поскольку это даст российским войскам возможность занять больше территорий.
"Так все-таки Артемовск имеет не только символическое значение", — прокомментировал Christian G.
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"Я уже все это закончил бы. Либо начнутся переговоры, либо вся Украина будет выглядеть так, как Артемовск", — написал ulf w.
«

"Зеленский находится в безопасности, как и его семья с его богатством. Продолжение конфликта финансируется другими странами. Уже даже есть предположительная стоимость восстановления страны. Поэтому ему плевать", — указал selest C.

"Учитывая то, что российские войска освободили 85-90 процентов Артемовска, сомневаюсь, что у Зеленского есть связь с реальностью", — отметил Rainer S.
«

"Короче говоря, для Украины в Артемовске все кончено. Но это якобы не проблема, поскольку украинская сторона в прошлом неоднократно подчеркивала, насколько незначителен этот регион. Или же все-таки нет?" — подытожил Andrew W.

Журналист немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн сообщал, что Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск.
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