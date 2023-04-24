https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867273008.html

Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским

Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским - РИА Новости, 24.04.2023

Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским

Российский певец Филипп Киркоров в интервью "Аргументам и Фактам" поделился впечатлениями о последней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:10

2023-04-24T10:10

2023-04-24T10:16

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украина

филипп киркоров

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров в интервью "Аргументам и Фактам" поделился впечатлениями о последней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.По словам артиста, в начале нулевых украинский политик, будучи тогда актером, сильно хотел попасть на российское телевидение и полгода бесплатно жил в его квартире. Певец охарактеризовал Зеленского как прижимистого человека.Как утверждает Киркоров, последний раз он видел Зеленского в 2015 году в Майами.Он добавил, что изменения, произошедшие в Зеленском с тех пор, стали для него "полным откровением".Седьмого января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры. В список вошел в том числе Филипп Киркоров.

https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867270161.html

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украина, филипп киркоров, владимир зеленский, знаменитости