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Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским
Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским - РИА Новости, 24.04.2023
Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским
Российский певец Филипп Киркоров в интервью "Аргументам и Фактам" поделился впечатлениями о последней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:10
2023-04-24T10:10
2023-04-24T10:16
шоубиз
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филипп киркоров
владимир зеленский
знаменитости
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров в интервью "Аргументам и Фактам" поделился впечатлениями о последней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.По словам артиста, в начале нулевых украинский политик, будучи тогда актером, сильно хотел попасть на российское телевидение и полгода бесплатно жил в его квартире. Певец охарактеризовал Зеленского как прижимистого человека.Как утверждает Киркоров, последний раз он видел Зеленского в 2015 году в Майами.Он добавил, что изменения, произошедшие в Зеленском с тех пор, стали для него "полным откровением".Седьмого января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры. В список вошел в том числе Филипп Киркоров.
https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867270161.html
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украина, филипп киркоров, владимир зеленский, знаменитости
Шоубиз, Украина, Филипп Киркоров, Владимир Зеленский, Знаменитости
Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским
Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с Владимиром Зеленским и назвал его зомби