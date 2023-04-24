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Додон: социалисты хотят добиться проведения досрочных выборов президента - РИА Новости, 24.04.2023
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15:56 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vybory-1867386104.html
Додон: социалисты хотят добиться проведения досрочных выборов президента
Додон: социалисты хотят добиться проведения досрочных выборов президента - РИА Новости, 24.04.2023
Додон: социалисты хотят добиться проведения досрочных выборов президента
Социалисты Молдавии хотят добиться проведения досрочных выборов президента и парламента, для этого оппозиция должна объединиться, заявил бывший президент страны РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:56
2023-04-24T15:56
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
псрм
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Социалисты Молдавии хотят добиться проведения досрочных выборов президента и парламента, для этого оппозиция должна объединиться, заявил бывший президент страны Игорь Додон. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства. "Спустя полуторагодового перерыва я вернулся в руководство Партии социалистов (ПСРМ), которая остается самой крупной оппозиционной партией в Молдавии и единственной альтернативой действующей власти. Добиться досрочных выборов президента и парламента - одна из задач ПСРМ, этого же желает большинство жителей страны. Чтобы это произошло все оппозиционные силы, - левые и правые, - должны объединиться. Мы проведем 9 мая "Марш Победы" и шествие Бессмертного полка. И если все партии согласятся влиться в единую колонну, то это создаст предпосылки для объединения и протестного движения в Молдавии", - сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24". Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Почти год оппозиция в Молдавии проводит массовые антиправительственные митинги.
https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html
https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867295777.html
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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, псрм
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, ПСРМ
Додон: социалисты хотят добиться проведения досрочных выборов президента

Додон: социалисты хотят добиться проведения досрочных выборов президента и парламента

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Социалисты Молдавии хотят добиться проведения досрочных выборов президента и парламента, для этого оппозиция должна объединиться, заявил бывший президент страны Игорь Додон.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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"Спустя полуторагодового перерыва я вернулся в руководство Партии социалистов (ПСРМ), которая остается самой крупной оппозиционной партией в Молдавии и единственной альтернативой действующей власти. Добиться досрочных выборов президента и парламента - одна из задач ПСРМ, этого же желает большинство жителей страны. Чтобы это произошло все оппозиционные силы, - левые и правые, - должны объединиться. Мы проведем 9 мая "Марш Победы" и шествие Бессмертного полка. И если все партии согласятся влиться в единую колонну, то это создаст предпосылки для объединения и протестного движения в Молдавии", - сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24".
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Почти год оппозиция в Молдавии проводит массовые антиправительственные митинги.
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Вчера, 11:47
 
В миреМолдавияКишиневИгорь ДодонПСРМ
 
 
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