Додон: социалисты хотят добиться проведения досрочных выборов президента
Додон: социалисты хотят добиться проведения досрочных выборов президента и парламента
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Социалисты Молдавии хотят добиться проведения досрочных выборов президента и парламента, для этого оппозиция должна объединиться, заявил бывший президент страны Игорь Додон.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
"Спустя полуторагодового перерыва я вернулся в руководство Партии социалистов (ПСРМ), которая остается самой крупной оппозиционной партией в Молдавии и единственной альтернативой действующей власти. Добиться досрочных выборов президента и парламента - одна из задач ПСРМ, этого же желает большинство жителей страны. Чтобы это произошло все оппозиционные силы, - левые и правые, - должны объединиться. Мы проведем 9 мая "Марш Победы" и шествие Бессмертного полка. И если все партии согласятся влиться в единую колонну, то это создаст предпосылки для объединения и протестного движения в Молдавии", - сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24".
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Почти год оппозиция в Молдавии проводит массовые антиправительственные митинги.