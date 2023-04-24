https://ria.ru/20230424/vnukovo-1867445836.html

Источник: над Внуково временно закрыли воздушную зону из-за данных о дроне

Источник: над Внуково временно закрыли воздушную зону из-за данных о дроне - РИА Новости, 24.04.2023

Источник: над Внуково временно закрыли воздушную зону из-за данных о дроне

Воздушную зону над московским аэропортом Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:02

2023-04-24T20:02

2023-04-24T20:31

внуково (аэропорт)

россия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Воздушную зону над московским аэропортом Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике, сообщил РИА Новости источник в авиакругах."Воздушную зону над Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике", — сказал источник. Подробностей собеседник агентства не уточнил.Судя по данным портала FlightRadar, самолетов над аэропортом сейчас нет.

https://ria.ru/20230424/bespilotniki-1867442157.html

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внуково (аэропорт), россия