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Источник: над Внуково временно закрыли воздушную зону из-за данных о дроне - РИА Новости, 24.04.2023
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20:02 24.04.2023 (обновлено: 20:31 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/vnukovo-1867445836.html
Источник: над Внуково временно закрыли воздушную зону из-за данных о дроне
Источник: над Внуково временно закрыли воздушную зону из-за данных о дроне - РИА Новости, 24.04.2023
Источник: над Внуково временно закрыли воздушную зону из-за данных о дроне
Воздушную зону над московским аэропортом Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:02
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внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Воздушную зону над московским аэропортом Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике, сообщил РИА Новости источник в авиакругах."Воздушную зону над Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике", — сказал источник. Подробностей собеседник агентства не уточнил.Судя по данным портала FlightRadar, самолетов над аэропортом сейчас нет.
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внуково (аэропорт), россия
Внуково (аэропорт), Россия
Источник: над Внуково временно закрыли воздушную зону из-за данных о дроне

Над Внуково временно закрыли воздушную зону из-за информации о беспилотнике

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Воздушную зону над московским аэропортом Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
"Воздушную зону над Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике", — сказал источник.
Подробностей собеседник агентства не уточнил.
Судя по данным портала FlightRadar, самолетов над аэропортом сейчас нет.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
ГКРЧ распределила частоты для управления беспилотниками
Вчера, 19:40
 
Внуково (аэропорт)Россия
 
 
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