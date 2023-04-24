https://ria.ru/20230424/vmeshatelstvo-1867320342.html

В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России

В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России - РИА Новости, 24.04.2023

В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России

Давление и попытки вмешательства в выборы в России будут кратно увеличиваться на фоне военной спецоперации и обстановки в мире, заявил журналистам... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:57

2023-04-24T12:57

2023-04-24T12:57

дмитрий песков

политика

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Давление и попытки вмешательства в выборы в России будут кратно увеличиваться на фоне военной спецоперации и обстановки в мире, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что на Западе целенаправленно ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, им важно подорвать общество изнутри. Во время общения Пескова с прессой в понедельник журналисты попросили пресс-секретаря главы государства прокомментировать заявление Памфиловой. "То, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях специальной военной операции и нынешней международной обстановки это давление, эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться - здесь сомнений ничто не вызывает, поэтому в этом плане можно согласиться", - ответил Песков. Во время послания Федеральному Собранию в феврале президент Владимир Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, политика, россия