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В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России - РИА Новости, 24.04.2023
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12:57 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vmeshatelstvo-1867320342.html
В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России
В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России - РИА Новости, 24.04.2023
В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России
Давление и попытки вмешательства в выборы в России будут кратно увеличиваться на фоне военной спецоперации и обстановки в мире, заявил журналистам... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:57
2023-04-24T12:57
дмитрий песков
политика
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Давление и попытки вмешательства в выборы в России будут кратно увеличиваться на фоне военной спецоперации и обстановки в мире, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что на Западе целенаправленно ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, им важно подорвать общество изнутри. Во время общения Пескова с прессой в понедельник журналисты попросили пресс-секретаря главы государства прокомментировать заявление Памфиловой. "То, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях специальной военной операции и нынешней международной обстановки это давление, эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться - здесь сомнений ничто не вызывает, поэтому в этом плане можно согласиться", - ответил Песков. Во время послания Федеральному Собранию в феврале президент Владимир Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
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дмитрий песков, политика, россия
Дмитрий Песков, Политика, Россия
В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России

Песков: попытки вмешательства в президентские выборы в России будут кратно увеличиваться

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкИзбиратель на выборах
Избиратель на выборах - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Давление и попытки вмешательства в выборы в России будут кратно увеличиваться на фоне военной спецоперации и обстановки в мире, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что на Западе целенаправленно ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, им важно подорвать общество изнутри. Во время общения Пескова с прессой в понедельник журналисты попросили пресс-секретаря главы государства прокомментировать заявление Памфиловой.
"То, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях специальной военной операции и нынешней международной обстановки это давление, эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться - здесь сомнений ничто не вызывает, поэтому в этом плане можно согласиться", - ответил Песков.
Во время послания Федеральному Собранию в феврале президент Владимир Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
Выборы в России - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова
Вчера, 08:18
 
Дмитрий ПесковПолитикаРоссия
 
 
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