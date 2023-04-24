https://ria.ru/20230424/vmeshatelstvo-1867320342.html
В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России
В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России - РИА Новости, 24.04.2023
В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России
Давление и попытки вмешательства в выборы в России будут кратно увеличиваться на фоне военной спецоперации и обстановки в мире, заявил журналистам... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:57
2023-04-24T12:57
2023-04-24T12:57
дмитрий песков
политика
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Давление и попытки вмешательства в выборы в России будут кратно увеличиваться на фоне военной спецоперации и обстановки в мире, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что на Западе целенаправленно ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, им важно подорвать общество изнутри. Во время общения Пескова с прессой в понедельник журналисты попросили пресс-секретаря главы государства прокомментировать заявление Памфиловой. "То, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях специальной военной операции и нынешней международной обстановки это давление, эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться - здесь сомнений ничто не вызывает, поэтому в этом плане можно согласиться", - ответил Песков. Во время послания Федеральному Собранию в феврале президент Владимир Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, политика, россия
Дмитрий Песков, Политика, Россия
В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России
Песков: попытки вмешательства в президентские выборы в России будут кратно увеличиваться
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Давление и попытки вмешательства в выборы в России будут кратно увеличиваться на фоне военной спецоперации и обстановки в мире, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
заявила, что на Западе целенаправленно ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, им важно подорвать общество изнутри. Во время общения Пескова с прессой в понедельник журналисты попросили пресс-секретаря главы государства прокомментировать заявление Памфиловой.
"То, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях специальной военной операции и нынешней международной обстановки это давление, эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться - здесь сомнений ничто не вызывает, поэтому в этом плане можно согласиться", - ответил Песков.
Во время послания Федеральному Собранию в феврале президент Владимир Путин
заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова