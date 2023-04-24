Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 24.04.2023 (обновлено: 12:35 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/tonirovka-1867309915.html
ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке
ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке - РИА Новости, 24.04.2023
ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке
Депутаты ГД от ЛДПР разработали законопроект, снимающий ограничения по размещению тонировки на передних боковых стеклах автомобилей. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:33
2023-04-24T12:35
общество
авто
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148479/17/1484791708_0:114:2934:1764_1920x0_80_0_0_8b87da1f1775af84db2a8381f2d4aad2.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР разработали законопроект, снимающий ограничения по размещению тонировки на передних боковых стеклах автомобилей. "Тонирование допускается во множестве стран, что неудивительно, ведь тонирование: защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает "ослепление" солнечными лучами; снижает температуру нагрева салона, что также сказывается на безопасности дорожного движения", - говорится в тексте пояснительной записке к законопроекту, ее копию опубликовал в своем телеграм-канале замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов. Изменения предполагается внести в КоАП, они предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля, говорится в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20230420/vozhdenie-1866558257.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148479/17/1484791708_216:0:2719:1877_1920x0_80_0_0_12943fea8a5218ef9426e6b0d847aa3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, россия
Общество, Авто, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Россия
ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке

Депутаты от ЛДПР разработали проект об отмене ограничений по тонировке на передних стеклах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР разработали законопроект, снимающий ограничения по размещению тонировки на передних боковых стеклах автомобилей.
"Тонирование допускается во множестве стран, что неудивительно, ведь тонирование: защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает "ослепление" солнечными лучами; снижает температуру нагрева салона, что также сказывается на безопасности дорожного движения", - говорится в тексте пояснительной записке к законопроекту, ее копию опубликовал в своем телеграм-канале замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов.
Изменения предполагается внести в КоАП, они предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля, говорится в тексте законопроекта.
Автомобиль на третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Депутат рассказал о подготовке нового законопроекта об опасном вождении
20 апреля, 11:27
 
ОбществоАвтоЯрослав НиловГосдума РФЛДПРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала