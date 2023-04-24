https://ria.ru/20230424/tonirovka-1867309915.html

ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке

ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке - РИА Новости, 24.04.2023

ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке

Депутаты ГД от ЛДПР разработали законопроект, снимающий ограничения по размещению тонировки на передних боковых стеклах автомобилей. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:33

2023-04-24T12:33

2023-04-24T12:35

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР разработали законопроект, снимающий ограничения по размещению тонировки на передних боковых стеклах автомобилей. "Тонирование допускается во множестве стран, что неудивительно, ведь тонирование: защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает "ослепление" солнечными лучами; снижает температуру нагрева салона, что также сказывается на безопасности дорожного движения", - говорится в тексте пояснительной записке к законопроекту, ее копию опубликовал в своем телеграм-канале замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов. Изменения предполагается внести в КоАП, они предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля, говорится в тексте законопроекта.

https://ria.ru/20230420/vozhdenie-1866558257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, авто, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, россия