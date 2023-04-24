https://ria.ru/20230424/tonirovka-1867309915.html
ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке
ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке - РИА Новости, 24.04.2023
ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке
Депутаты ГД от ЛДПР разработали законопроект, снимающий ограничения по размещению тонировки на передних боковых стеклах автомобилей. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:33
2023-04-24T12:33
2023-04-24T12:35
общество
авто
ярослав нилов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР разработали законопроект, снимающий ограничения по размещению тонировки на передних боковых стеклах автомобилей. "Тонирование допускается во множестве стран, что неудивительно, ведь тонирование: защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает "ослепление" солнечными лучами; снижает температуру нагрева салона, что также сказывается на безопасности дорожного движения", - говорится в тексте пояснительной записке к законопроекту, ее копию опубликовал в своем телеграм-канале замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов. Изменения предполагается внести в КоАП, они предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля, говорится в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20230420/vozhdenie-1866558257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, россия
Общество, Авто, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Россия
ЛДПР разработала законопроект об отмене некоторых ограничений по тонировке
Депутаты от ЛДПР разработали проект об отмене ограничений по тонировке на передних стеклах