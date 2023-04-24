https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867347112.html

Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского

Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского - РИА Новости, 24.04.2023

Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона украинских войск в районе... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:13

2023-04-24T14:13

2023-04-24T18:47

безопасность

донецкая народная республика

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона украинских войск в районе населенного пункта Торское ДНР, сообщили в российском Минобороны. По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах. "В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. В районах населенных пунктов Орехов и Каменское Запорожской области поражены два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сводке Минобороны.

https://ria.ru/20230424/pvo-1867339979.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины