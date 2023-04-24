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Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского - РИА Новости, 24.04.2023
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14:13 24.04.2023 (обновлено: 18:47 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867347112.html
Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского
Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского - РИА Новости, 24.04.2023
Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона украинских войск в районе... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:13
2023-04-24T18:47
безопасность
донецкая народная республика
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона украинских войск в районе населенного пункта Торское ДНР, сообщили в российском Минобороны. По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах. "В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. В районах населенных пунктов Орехов и Каменское Запорожской области поражены два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сводке Минобороны.
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донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского

Минобороны: ВС России поразили наблюдательный пункт 23-го стрелкового батальона ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона украинских войск в районе населенного пункта Торское ДНР, сообщили в российском Минобороны.
По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.
"В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. В районах населенных пунктов Орехов и Каменское Запорожской области поражены два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сводке Минобороны.
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