https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867347112.html
Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского
Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского - РИА Новости, 24.04.2023
Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона украинских войск в районе... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:13
2023-04-24T14:13
2023-04-24T18:47
безопасность
донецкая народная республика
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона украинских войск в районе населенного пункта Торское ДНР, сообщили в российском Минобороны. По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах. "В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. В районах населенных пунктов Орехов и Каменское Запорожской области поражены два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сводке Минобороны.
https://ria.ru/20230424/pvo-1867339979.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе Торского
Минобороны: ВС России поразили наблюдательный пункт 23-го стрелкового батальона ВСУ