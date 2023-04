РЭЦ: число участников стенда Made in Russia на "Иннопроме" выросло втрое

https://ria.ru/20230424/rets-1867285400.html

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Количество компаний-участниц стенда Made in Russia на выставке "Иннопром. Средняя Азия" в Ташкенте за год выросло более чем втрое, сообщила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Интерес российских компаний к работе на рынках Узбекистана и Средней Азии растет вместе со спросом на разработки Made in Russia в этом регионе. Об этом говорит тот факт, что в прошлом году участие в выставке принимали 17 российских компаний, в этом их количество выросло более чем втрое. И если в прошлом году стенд был один, то сейчас экспозиция настолько большая, что у нее сразу четыре локации: три - в павильонах и одна - под открытым небом", - сказала Никишина.На выставке, открывшейся 24 апреля, можно познакомиться с российскими производителями промышленного и энергетического оборудования, химической и нефтегазовой отраслей, кроме того, отечественные компании представили свои разработки в сфере IT, образования и высоких технологий, энергетики, строительства и других отраслей. Так, под брендом Made in Russia представлены 5D-принтеры, логистические роботы, инновационные строительные материалы, интеллектуальные датчики давления, зарядные станция для электромобилей, интерактивные портативные видеостудии для дистанционного образования, проекты для "умного города" и не только.Это компании со всей России, от Иркутска до Санкт-Петербурга, от Москвы до Йошкар-Олы, которые представляют как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, отметила Никишина.На выставке "Иннопром. Средняя Азия 2023" в Ташкенте на национальном стенде Российского экспортного центра Made in Russia свою продукцию представят 59 российских компаний.

