https://ria.ru/20230424/rets-1867285400.html
РЭЦ: число участников стенда Made in Russia на "Иннопроме" выросло втрое
РЭЦ: число участников стенда Made in Russia на "Иннопроме" выросло втрое - РИА Новости, 24.04.2023
РЭЦ: число участников стенда Made in Russia на "Иннопроме" выросло втрое
Количество компаний-участниц стенда Made in Russia на выставке "Иннопром. Средняя Азия" в Ташкенте за год выросло более чем втрое, сообщила глава Российского... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:08
2023-04-24T11:08
2023-04-24T11:08
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Количество компаний-участниц стенда Made in Russia на выставке "Иннопром. Средняя Азия" в Ташкенте за год выросло более чем втрое, сообщила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Интерес российских компаний к работе на рынках Узбекистана и Средней Азии растет вместе со спросом на разработки Made in Russia в этом регионе. Об этом говорит тот факт, что в прошлом году участие в выставке принимали 17 российских компаний, в этом их количество выросло более чем втрое. И если в прошлом году стенд был один, то сейчас экспозиция настолько большая, что у нее сразу четыре локации: три - в павильонах и одна - под открытым небом", - сказала Никишина.На выставке, открывшейся 24 апреля, можно познакомиться с российскими производителями промышленного и энергетического оборудования, химической и нефтегазовой отраслей, кроме того, отечественные компании представили свои разработки в сфере IT, образования и высоких технологий, энергетики, строительства и других отраслей. Так, под брендом Made in Russia представлены 5D-принтеры, логистические роботы, инновационные строительные материалы, интеллектуальные датчики давления, зарядные станция для электромобилей, интерактивные портативные видеостудии для дистанционного образования, проекты для "умного города" и не только.Это компании со всей России, от Иркутска до Санкт-Петербурга, от Москвы до Йошкар-Олы, которые представляют как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, отметила Никишина.На выставке "Иннопром. Средняя Азия 2023" в Ташкенте на национальном стенде Российского экспортного центра Made in Russia свою продукцию представят 59 российских компаний.
https://ria.ru/20230418/eksport-1866062246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Количество компаний-участниц стенда Made in Russia на выставке "Иннопром. Средняя Азия" в Ташкенте за год выросло более чем втрое, сообщила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Интерес российских компаний к работе на рынках Узбекистана
и Средней Азии
растет вместе со спросом на разработки Made in Russia в этом регионе. Об этом говорит тот факт, что в прошлом году участие в выставке принимали 17 российских компаний, в этом их количество выросло более чем втрое. И если в прошлом году стенд был один, то сейчас экспозиция настолько большая, что у нее сразу четыре локации: три - в павильонах и одна - под открытым небом", - сказала Никишина.
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На выставке, открывшейся 24 апреля, можно познакомиться с российскими производителями промышленного и энергетического оборудования, химической и нефтегазовой отраслей, кроме того, отечественные компании представили свои разработки в сфере IT, образования и высоких технологий, энергетики, строительства и других отраслей. Так, под брендом Made in Russia представлены 5D-принтеры, логистические роботы, инновационные строительные материалы, интеллектуальные датчики давления, зарядные станция для электромобилей, интерактивные портативные видеостудии для дистанционного образования, проекты для "умного города" и не только.
Это компании со всей России, от Иркутска
до Санкт-Петербурга
, от Москвы
до Йошкар-Олы
, которые представляют как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, отметила Никишина.
На выставке "Иннопром. Средняя Азия 2023" в Ташкенте на национальном стенде Российского экспортного центра Made in Russia свою продукцию представят 59 российских компаний.