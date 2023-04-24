https://ria.ru/20230424/prompredpriyatiya-1867306898.html

Промышленные предприятия Запорожской области возобновляют работу

Промышленные предприятия Запорожской области возобновляют работу - РИА Новости, 24.04.2023

Промышленные предприятия Запорожской области возобновляют работу

Более 50 промышленных предприятий возобновили работу за последние полгода в Запорожской области, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:27

2023-04-24T12:27

2023-04-24T12:27

запорожская область

андрей козенко

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Более 50 промышленных предприятий возобновили работу за последние полгода в Запорожской области, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. "За последние полгода в Запорожской области возобновили работу более 50 промышленных предприятий. Часть из них активно увеличивает производство, однако для дальнейшей модернизации им необходимы инвестиции", - сказал РИА Новости Козенко. По его словам, предприятия региона могут рассчитывать на поддержку государства, в том числе в части предоставления льготных займов по линии Фонда развития промышленности под 1-3% годовых. "В ближайшие три года планируем запустить еще более 100 промышленных предприятий, в результате чего будет создано не менее 5 тысяч рабочих мест", - сказал Козенко и добавил, что к 2026 году должны заработать все 224 запланированных к запуску промышленных предприятий региона. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230422/genotsid-1867099835.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, андрей козенко, экономика