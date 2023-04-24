https://ria.ru/20230424/prompredpriyatiya-1867306898.html
Промышленные предприятия Запорожской области возобновляют работу
Промышленные предприятия Запорожской области возобновляют работу - РИА Новости, 24.04.2023
Промышленные предприятия Запорожской области возобновляют работу
Более 50 промышленных предприятий возобновили работу за последние полгода в Запорожской области, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:27
2023-04-24T12:27
2023-04-24T12:27
запорожская область
андрей козенко
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Более 50 промышленных предприятий возобновили работу за последние полгода в Запорожской области, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. "За последние полгода в Запорожской области возобновили работу более 50 промышленных предприятий. Часть из них активно увеличивает производство, однако для дальнейшей модернизации им необходимы инвестиции", - сказал РИА Новости Козенко. По его словам, предприятия региона могут рассчитывать на поддержку государства, в том числе в части предоставления льготных займов по линии Фонда развития промышленности под 1-3% годовых. "В ближайшие три года планируем запустить еще более 100 промышленных предприятий, в результате чего будет создано не менее 5 тысяч рабочих мест", - сказал Козенко и добавил, что к 2026 году должны заработать все 224 запланированных к запуску промышленных предприятий региона. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230422/genotsid-1867099835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, андрей козенко, экономика
Запорожская область, Андрей Козенко, Экономика
Промышленные предприятия Запорожской области возобновляют работу
Власти Запорожской области: более 50 промышленных предприятий региона возобновили работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Более 50 промышленных предприятий возобновили работу за последние полгода в Запорожской области, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко.
"За последние полгода в Запорожской области возобновили работу более 50 промышленных предприятий. Часть из них активно увеличивает производство, однако для дальнейшей модернизации им необходимы инвестиции", - сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, предприятия региона могут рассчитывать на поддержку государства, в том числе в части предоставления льготных займов по линии Фонда развития промышленности
под 1-3% годовых.
"В ближайшие три года планируем запустить еще более 100 промышленных предприятий, в результате чего будет создано не менее 5 тысяч рабочих мест", - сказал Козенко и добавил, что к 2026 году должны заработать все 224 запланированных к запуску промышленных предприятий региона.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.
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