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В центре Читы загорелся отель - РИА Новости, 24.04.2023
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14:56 24.04.2023 (обновлено: 15:55 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/pozhar-1867365194.html
В центре Читы загорелся отель
В центре Читы загорелся отель - РИА Новости, 24.04.2023
В центре Читы загорелся отель
Пожар произошел в отеле "Монблан" в центре Читы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:56
2023-04-24T15:55
происшествия
чита
забайкальский край
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россия
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ЧИТА, 24 апр - РИА Новости. Пожар произошел в отеле "Монблан" в центре Читы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. "Из-под крыши наблюдаются выбросы черного дыма. На месте работают пожарные расчеты. Идет разведка помещений, а также эвакуация людей", - уточнили в пресс-службе. По предварительным данным, пожар произошел на девятом этаже здания.
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чита
забайкальский край
россия
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происшествия, чита, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Чита, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В центре Читы загорелся отель

В центре Читы произошел пожар в отеле "Монблан"

© ГУ МЧС России по Забайкальскому краюПожар в здании по улице Костюшко-Григоровича в Чите. Кадр видео
Пожар в здании по улице Костюшко-Григоровича в Чите. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Пожар в здании по улице Костюшко-Григоровича в Чите. Кадр видео
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ЧИТА, 24 апр - РИА Новости. Пожар произошел в отеле "Монблан" в центре Читы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
"Из-под крыши наблюдаются выбросы черного дыма. На месте работают пожарные расчеты. Идет разведка помещений, а также эвакуация людей", - уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, пожар произошел на девятом этаже здания.
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