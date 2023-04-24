https://ria.ru/20230424/pozhar-1867365194.html

В центре Читы загорелся отель

В центре Читы загорелся отель - РИА Новости, 24.04.2023

В центре Читы загорелся отель

Пожар произошел в отеле "Монблан" в центре Читы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:56

2023-04-24T14:56

2023-04-24T15:55

происшествия

чита

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЧИТА, 24 апр - РИА Новости. Пожар произошел в отеле "Монблан" в центре Читы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. "Из-под крыши наблюдаются выбросы черного дыма. На месте работают пожарные расчеты. Идет разведка помещений, а также эвакуация людей", - уточнили в пресс-службе. По предварительным данным, пожар произошел на девятом этаже здания.

https://ria.ru/20230424/pozhar-1867356045.html

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забайкальский край

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, чита, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия