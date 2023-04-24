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В Оренбурге опровергли сообщения о массовых убийствах собак - РИА Новости, 24.04.2023
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12:42 24.04.2023 (обновлено: 16:34 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/orenburg-1867313429.html
В Оренбурге опровергли сообщения о массовых убийствах собак
В Оренбурге опровергли сообщения о массовых убийствах собак - РИА Новости, 24.04.2023
В Оренбурге опровергли сообщения о массовых убийствах собак
Администрация Оренбурга опровергла сообщения о массовых убийствах бездомных собак в городе, возникшие после того, как бродячие собаки загрызли ребенка. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:42
2023-04-24T16:34
происшествия
оренбург
денис паслер
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УФА, 24 апр — РИА Новости. Администрация Оренбурга опровергла сообщения о массовых убийствах бездомных собак в городе, возникшие после того, как бродячие собаки загрызли ребенка. "Фото и видео, которые сейчас активно распространяются в Сети, не имеют отношения к Оренбургу. Об этом говорит и обилие растительности, и памятник, которого нет в городе, и синие бирки в ушах собак. В областном центре преимущественно используют желтые, красные, оранжевые", — говорится в заявлении пресс-службы.По утверждению единой диспетчерской службы города, в среднем в месяц поступает около 20 заявлений об обнаружении трупов собак. Это животные, сбитые автомобилями, умершие естественной смертью или от обморожения.В пресс-службе управления МВД по Оренбургской области РИА Новости заявили, что в полицию обращений по поводу массового убийства животных не поступало.На прошлой неделе стало известно, что стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. По словам источника РИА Новости, ребенок был один, очевидцев происшествия нет. СК возбудил уголовные дела по статьям о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, суд назначил ему домашний арест.После инцидента в соцсетях стали появляться сообщения о признаках массового отравления уличных собак. Так, интернет-издание "Комсомольская правда" писало о таких случаях в городах Бузулуке и Орске.С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Там говорится, что безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает норму "несовершенной". Власти региона еще в 2021 году просили федеральные власти ее изменить, в том числе предусмотреть возможность "усыплять немотивированно агрессивных собак". Но инициативу не поддержали.Губернатор после трагедии направил в законодательное собрание региона предложения по внесению изменений в федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предложил: обязать владельцев домашних животных регистрировать своих питомцев; предоставить органам власти субъектов право дополнительного правового регулирования в этой сфере; создавать в муниципалитетах приюты кратковременного содержания и усыплять агрессивных собак. Депутаты области направили эту инициативу в Госдуму.
https://ria.ru/20230421/sobaki-1866958003.html
https://ria.ru/20230418/orenburg-1865996070.html
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происшествия, оренбург, денис паслер
Происшествия, Оренбург, Денис Паслер
В Оренбурге опровергли сообщения о массовых убийствах собак

Мэрия Оренбурга опровергла сообщения о массовых убийствах собак после ЧП с ребенком

© Фото : МО г.ОренбургМэрия города Оренбурга
Мэрия города Оренбурга - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : МО г.Оренбург
Мэрия города Оренбурга. Архивное фото
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УФА, 24 апр — РИА Новости. Администрация Оренбурга опровергла сообщения о массовых убийствах бездомных собак в городе, возникшие после того, как бродячие собаки загрызли ребенка.
"Фото и видео, которые сейчас активно распространяются в Сети, не имеют отношения к Оренбургу. Об этом говорит и обилие растительности, и памятник, которого нет в городе, и синие бирки в ушах собак. В областном центре преимущественно используют желтые, красные, оранжевые", — говорится в заявлении пресс-службы.
По утверждению единой диспетчерской службы города, в среднем в месяц поступает около 20 заявлений об обнаружении трупов собак. Это животные, сбитые автомобилями, умершие естественной смертью или от обморожения.
В пресс-службе управления МВД по Оренбургской области РИА Новости заявили, что в полицию обращений по поводу массового убийства животных не поступало.
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак
21 апреля, 17:12
На прошлой неделе стало известно, что стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. По словам источника РИА Новости, ребенок был один, очевидцев происшествия нет. СК возбудил уголовные дела по статьям о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, суд назначил ему домашний арест.
После инцидента в соцсетях стали появляться сообщения о признаках массового отравления уличных собак. Так, интернет-издание "Комсомольская правда" писало о таких случаях в городах Бузулуке и Орске.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Там говорится, что безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает норму "несовершенной". Власти региона еще в 2021 году просили федеральные власти ее изменить, в том числе предусмотреть возможность "усыплять немотивированно агрессивных собак". Но инициативу не поддержали.
Губернатор после трагедии направил в законодательное собрание региона предложения по внесению изменений в федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предложил: обязать владельцев домашних животных регистрировать своих питомцев; предоставить органам власти субъектов право дополнительного правового регулирования в этой сфере; создавать в муниципалитетах приюты кратковременного содержания и усыплять агрессивных собак. Депутаты области направили эту инициативу в Госдуму.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Начальника ЖКХ Оренбурга задержали после гибели ребенка от бродячих собак
18 апреля, 10:27
 
ПроисшествияОренбургДенис Паслер
 
 
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