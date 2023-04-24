https://ria.ru/20230424/orenburg-1867313429.html

В Оренбурге опровергли сообщения о массовых убийствах собак

В Оренбурге опровергли сообщения о массовых убийствах собак - РИА Новости, 24.04.2023

В Оренбурге опровергли сообщения о массовых убийствах собак

Администрация Оренбурга опровергла сообщения о массовых убийствах бездомных собак в городе, возникшие после того, как бродячие собаки загрызли ребенка. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:42

2023-04-24T12:42

2023-04-24T16:34

происшествия

оренбург

денис паслер

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УФА, 24 апр — РИА Новости. Администрация Оренбурга опровергла сообщения о массовых убийствах бездомных собак в городе, возникшие после того, как бродячие собаки загрызли ребенка. "Фото и видео, которые сейчас активно распространяются в Сети, не имеют отношения к Оренбургу. Об этом говорит и обилие растительности, и памятник, которого нет в городе, и синие бирки в ушах собак. В областном центре преимущественно используют желтые, красные, оранжевые", — говорится в заявлении пресс-службы.По утверждению единой диспетчерской службы города, в среднем в месяц поступает около 20 заявлений об обнаружении трупов собак. Это животные, сбитые автомобилями, умершие естественной смертью или от обморожения.В пресс-службе управления МВД по Оренбургской области РИА Новости заявили, что в полицию обращений по поводу массового убийства животных не поступало.На прошлой неделе стало известно, что стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. По словам источника РИА Новости, ребенок был один, очевидцев происшествия нет. СК возбудил уголовные дела по статьям о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, суд назначил ему домашний арест.После инцидента в соцсетях стали появляться сообщения о признаках массового отравления уличных собак. Так, интернет-издание "Комсомольская правда" писало о таких случаях в городах Бузулуке и Орске.С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Там говорится, что безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает норму "несовершенной". Власти региона еще в 2021 году просили федеральные власти ее изменить, в том числе предусмотреть возможность "усыплять немотивированно агрессивных собак". Но инициативу не поддержали.Губернатор после трагедии направил в законодательное собрание региона предложения по внесению изменений в федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предложил: обязать владельцев домашних животных регистрировать своих питомцев; предоставить органам власти субъектов право дополнительного правового регулирования в этой сфере; создавать в муниципалитетах приюты кратковременного содержания и усыплять агрессивных собак. Депутаты области направили эту инициативу в Госдуму.

https://ria.ru/20230421/sobaki-1866958003.html

https://ria.ru/20230418/orenburg-1865996070.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, оренбург, денис паслер