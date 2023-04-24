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Украинские войска выпустили пять снарядов по Владимировке

Украинские войска выпустили пять снарядов по Владимировке - РИА Новости, 24.04.2023

Украинские войска выпустили пять снарядов по Владимировке

Украинские войска обстреляли поселок Владимировка пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:56

2023-04-24T09:56

2023-04-24T09:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Владимировка пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика