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Украинские войска выпустили пять снарядов по Владимировке
Украинские войска выпустили пять снарядов по Владимировке - РИА Новости, 24.04.2023
Украинские войска выпустили пять снарядов по Владимировке
Украинские войска обстреляли поселок Владимировка пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:56
2023-04-24T09:56
2023-04-24T09:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Владимировка пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили пять снарядов по Владимировке
Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Владимировке