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Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление - РИА Новости, 24.04.2023
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19:48 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/nastuplenie-1867443782.html
Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление
Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление - РИА Новости, 24.04.2023
Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление
Контрудар ВСУ будет не раньше середины лета из-за отсутствия необходимой для этого военной техники, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:48
2023-04-24T19:48
политика
сша
скотт риттер
дмитрий песков
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Контрудар ВСУ будет не раньше середины лета из-за отсутствия необходимой для этого военной техники, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.По словам Риттера, это даст еще больше времени на перемалывание подразделений ВСУ, которые готовили для атаки на российские оборонительные позиции. Конфликт закончится уже к концу лета, поскольку украинская армия к тому времени утратит способность оказывать серьезное сопротивление, спрогнозировал офицер.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
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политика, сша, скотт риттер, дмитрий песков, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, нато, украина, россия
Политика, США, Скотт Риттер, Дмитрий Песков, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, Россия
Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление

Экс-разведчик ВС США Риттер: украинская армия пойдет в наступление не раньше июля

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Контрудар ВСУ будет не раньше середины лета из-за отсутствия необходимой для этого военной техники, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
«
"Украинцы не смогут начать какое-либо наступление примерно до июля. На это намекало само украинское правительство, заявившее, что, возможно, придется подождать до июльского саммита НАТО, чтобы убедить альянс поставить новые, более современные виды вооружений", — отметил эксперт.
По словам Риттера, это даст еще больше времени на перемалывание подразделений ВСУ, которые готовили для атаки на российские оборонительные позиции. Конфликт закончится уже к концу лета, поскольку украинская армия к тому времени утратит способность оказывать серьезное сопротивление, спрогнозировал офицер.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
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