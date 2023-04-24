https://ria.ru/20230424/nastuplenie-1867443782.html
Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление
Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление - РИА Новости, 24.04.2023
Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление
Контрудар ВСУ будет не раньше середины лета из-за отсутствия необходимой для этого военной техники, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:48
2023-04-24T19:48
2023-04-24T19:48
политика
сша
скотт риттер
дмитрий песков
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342423_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_8cd08cc342b3782f99bcb727c2e4cdb2.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Контрудар ВСУ будет не раньше середины лета из-за отсутствия необходимой для этого военной техники, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.По словам Риттера, это даст еще больше времени на перемалывание подразделений ВСУ, которые готовили для атаки на российские оборонительные позиции. Конфликт закончится уже к концу лета, поскольку украинская армия к тому времени утратит способность оказывать серьезное сопротивление, спрогнозировал офицер.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230424/goroda-1867409817.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342423_68:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_cd8175c8e5cfeee3924792596fccf3c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, скотт риттер, дмитрий песков, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, нато, украина, россия
Политика, США, Скотт Риттер, Дмитрий Песков, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, Россия
Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление
Экс-разведчик ВС США Риттер: украинская армия пойдет в наступление не раньше июля