https://ria.ru/20230424/nastuplenie-1867443782.html

Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление

Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление - РИА Новости, 24.04.2023

Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление

Контрудар ВСУ будет не раньше середины лета из-за отсутствия необходимой для этого военной техники, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:48

2023-04-24T19:48

2023-04-24T19:48

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скотт риттер

дмитрий песков

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Контрудар ВСУ будет не раньше середины лета из-за отсутствия необходимой для этого военной техники, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.По словам Риттера, это даст еще больше времени на перемалывание подразделений ВСУ, которые готовили для атаки на российские оборонительные позиции. Конфликт закончится уже к концу лета, поскольку украинская армия к тому времени утратит способность оказывать серьезное сопротивление, спрогнозировал офицер.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230424/goroda-1867409817.html

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политика, сша, скотт риттер, дмитрий песков, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, нато, украина, россия