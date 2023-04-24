https://ria.ru/20230424/lavrov-1867250638.html

Захарова: почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк

Захарова: почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.04.2023

Захарова: почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около трех миллионов человек следили на ресурсе на Flightradar за рейсом главы дипломатического... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T06:12

2023-04-24T06:12

2023-04-24T06:12

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мария захарова

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оон

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около трех миллионов человек следили на ресурсе на Flightradar за рейсом главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк. Лавров вылетел в США во второй половине воскресенья. Около 4.00 мск понедельника Захарова сообщила, что министр прибыл в Нью-Йорк. "За рейсом Сергея Лаврова Москва - Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти 3 миллиона. Рекорд", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Лавров в понедельник примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России в Совбезе ООН: в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. Во вторник российский министр будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня Совбеза – открытых дебатах по ближневосточной проблематике. Ожидается, что в ходе визита в Нью-Йорк министр также проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

https://radiosputnik.ria.ru/20230423/lavrov-1867195085.html

https://ria.ru/20230420/postavki-1866741406.html

нью-йорк (город)

россия

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нью-йорк (город), россия, москва, сергей лавров, мария захарова, антониу гутерреш, оон, в мире