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Захарова: почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.04.2023
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06:12 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/lavrov-1867250638.html
Захарова: почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк
Захарова: почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.04.2023
Захарова: почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около трех миллионов человек следили на ресурсе на Flightradar за рейсом главы дипломатического... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T06:12
2023-04-24T06:12
нью-йорк (город)
россия
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около трех миллионов человек следили на ресурсе на Flightradar за рейсом главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк. Лавров вылетел в США во второй половине воскресенья. Около 4.00 мск понедельника Захарова сообщила, что министр прибыл в Нью-Йорк. "За рейсом Сергея Лаврова Москва - Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти 3 миллиона. Рекорд", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Лавров в понедельник примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России в Совбезе ООН: в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. Во вторник российский министр будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня Совбеза – открытых дебатах по ближневосточной проблематике. Ожидается, что в ходе визита в Нью-Йорк министр также проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
https://radiosputnik.ria.ru/20230423/lavrov-1867195085.html
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нью-йорк (город), россия, москва, сергей лавров, мария захарова, антониу гутерреш, оон, в мире
Нью-Йорк (город), Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, ООН, В мире
Захарова: почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк

Захарова: почти три миллиона человек отслеживали на Flightradar рейс Лаврова в Нью-Йорк

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около трех миллионов человек следили на ресурсе на Flightradar за рейсом главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк.
Лавров вылетел в США во второй половине воскресенья. Около 4.00 мск понедельника Захарова сообщила, что министр прибыл в Нью-Йорк.
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"За рейсом Сергея Лаврова Москва - Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти 3 миллиона. Рекорд", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Лавров в понедельник примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России в Совбезе ООН: в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. Во вторник российский министр будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня Совбеза – открытых дебатах по ближневосточной проблематике.
Ожидается, что в ходе визита в Нью-Йорк министр также проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
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20 апреля, 19:58
 
Нью-Йорк (город)РоссияМоскваСергей ЛавровМария ЗахароваАнтониу ГутеррешООНВ мире
 
 
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